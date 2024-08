Le Club des avocats du Maroc a adressé, ce mercredi 28 août, un signalement au Parquet de Paris afin d’engager des poursuites contre le chroniqueur algérien de la radio RMC, Mehdi Ghezzar, suite aux propos antisémites et diffamatoires qu’il a récemmment tenus contre le Maroc.

Après son expulsion de l’émission «Les Grandes Gueules» sur RMC, Mehdi Ghezzar n’est pas au bout de ses «surprises». Ce mercredi 28 août, le Club des avocats du Maroc a adressé un signalement au Parquet de Paris afin d’engager des poursuites contre le chroniqueur algérien suite à ses récents propos antisémites et diffamatoires contre le Maroc.

Dans son signalement, le Club des avocats du Maroc (CAM) souligne que les propos de Mehdi Ghezzar «constituent une attaque contre l’honneur du Royaume du Maroc» et «encouragent la haine raciale et incitent à la discrimination, conformément aux dispositions de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse».

Selon l’organisation présidée par Me Mourad Elajouti, lors d’une intervention sur le plateau de la chaîne algérienne AL24 News, le 25 août, «Mehdi Ghezzar a tenu des propos gravement diffamatoires et incitatifs à la haine». Le club rappelle ainsi que le chroniqueur algérien a affirmé, dans le contexte du conflit entre Israël et le Hamas, que «le peuple marocain n’a pas le droit de manifester son mécontentement ou sa solidarité avec le peuple de Gaza, par décret royal», ajoutant que «c’est interdit, ils risquent des peines de prison. Ils n’ont pas le droit d’en parler dans les mosquées, pas le droit de dire: nos frères palestiniens sont en train de mourir sous les bombes».

Outre ces propos diffamatoires, qui ne correspondent pas à la réalité au Maroc, où les manifestations de soutien au peuple palestinien sont quasi quotidiennes, le Club met en avant les affirmations antisémites du chroniqueur, qui a approuvé les propos du présentateur d’AL24 News affirmant, de manière mensongère, que le conseiller du roi Mohammed VI, André Azoulay, est l’initiateur de ce supposé décret, précisant à tort qu’il est Israélien.

Ghezzar a ajouté: «C’est un pays qui se nourrit avec des mouches sionistes de la désinformation continue à travers les réseaux sociaux, Internet, les unités de presse. (…) Les bases de la société ont été complètement spoliées par une partie étrangère à la population», accusant ainsi le Maroc d’être «téléguidé par un régime sioniste», contrairement à l’Algérie qui, selon lui, «résisterait au diktat sioniste».

Suite aux propos antisémites et diffamatoires proférés par Le dénommé Mehdi Ghezzar.Le Club des Avocats Au Maroc a adressé aujourd’hui un signalement au Parquet de Paris afin de demander l’engagement des poursuites appropriées.Nos compatriotes peuvent utiliser lemodèle ci-dessous pic.twitter.com/YxNT94fGWv — Mourad Elajouti (@Elajouti) August 28, 2024

Le CAM relève également les accusations diffamatoires proférées par Ghezzar contre le Royaume, qu’il a qualifié de «Thaïlande de l’Afrique». Pour le club, il s’agit d’une insinuation selon laquelle «le Maroc serait un pays de pédophilie, d’insécurité, et de corruption morale».

Le chroniqueur algérien a en effet enchaîné: «Vous voulez voler un enfant? Il y en a. Vous voulez violer un enfant? Il y en a. Vous voulez acheter de la drogue? Il y en a. Vous voulez de la prostitution? Il y en a. Vous voulez des casinos? Il y en a. C’est tout sauf un pays musulman.»

MISE AU POINT – Suite aux propos inacceptables tenus par Mehdi Ghezzar sur une télévision étrangère, la direction de RMC et Les Grandes Gueules ont décidé de mettre un terme à la participation de Mehdi Ghezzar à l’émission. RMC et les animateurs des Grandes Gueules se… pic.twitter.com/L30LzQ4ZCZ — Les Grandes Gueules (@GG_RMC) August 28, 2024

Il est à rappeler que la direction de la radio RMC a décidé de se séparer du chroniqueur algérien Mehdi Ghezzar suite aux propos haineux qu’il a tenus sur le Maroc lors de ladite émission.

«Suite aux propos inacceptables tenus par Mehdi Ghezzar sur une télévision étrangère, la direction de RMC et Les Grandes Gueules ont décidé de mettre un terme à la participation de Mehdi Ghezzar à l’émission», a annoncé ce mercredi en direct l’animateur des Grandes Gueules, Alain Marschall, ajoutant que RMC et les animateurs de l’émission «se désolidarisent de ces propos tenus à titre personnel. Ceux-ci ne correspondent pas aux valeurs de RMC et des Grandes Gueules».