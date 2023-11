Après la Golf, Volkswagen a décliné son Tiguan dans une série spéciale Match. Le Plus ? Une dotation en équipements enrichie à un prix habituellement appliqué aux finitions d’entrée de gamme. Objectif : séduire le consommateur en lui offrant plus d’équipements sans faire exploser les prix. Et le résultat est plutôt tentant.

Visuellement, le Volkswagen Tiguan Match affiche un style dynamique avec des lignes élégantes et un caractère sportif marqué, et se distingue de ses aînés par le badge Match sur ses flancs. Juché sur des jantes alliage de 17 ou 18 pouces (finition Elégance), le modèle est aussi équipé de vitres arrière surteintées. En termes d’habitabilité, le Tiguan reste assez généreux avec une longueur de 4,50 mètres et un empattement de 2,68 mètres permettant ainsi d’avoir un bel espace aux jambes pour les passagers à l’arrière. Le volume de coffre passe de 615 à 1665 litres, sièges rabattus.

Fascinant à l’extérieur, le Tiguan Match l’est tout autant à l’intérieur. Rien à redire, tout est encore une fois impeccable.

A noter l’éclairage LED aux 30 nuances qui permet de changer d’ambiance autant de fois pour vous faire voyager dans une atmosphère chaleureuse et détendue.

Côté équipements, la série Match se base sur le deuxième niveau Life Plus. On citera parmi cette liste très fournie, le système d’infodivertissement et de navigation Discover Media, la climatisation automatique tri-zone, les phares et feux de jour LED, l’accès et démarrage sans clé Keyless Access, l’ouverture et fermeture du coffre mains libres, le toit ouvrant panoramique, un chargeur à induction, l’App-Connect sans fil…

De nombreuses aides à la conduite sont également disponibles comme le régulateur de vitesse, les radars de stationnement avant et arrière, le park assist, la caméra de recul Rear View…

Sous le capot, un bloc quatre cylindres 2.0 TDI de 150 chevaux et une couple de 340 Nm associé à une boîte de vitesses automatique DSG7. Résultat : le Tiguan Match reste économe avec une consommation de 6l/100 et plein de ressources grâce à son couple généreux et sa boîte de vitesses douce et bien étagée.

On l’aura compris, le Tiguan joue la carte du sérieux et conviendra au plus grand nombre. Sa dotation enrichie et son prix contenu le distinguent de ses concurrents que sont le Peugeot 3008, le Seat Ateca ou encore le Kia Sportage. Un excellent rapport qualité/prix qui fait toute la différence…

A partir de 363.000 DH

