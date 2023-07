Depuis sa sortie en 2007, le succès du Volkswagen Tiguan ne s’est jamais démenti comme en atteste la bonne santé de ses ventes. Raison du succès ? Ce SUV coche toutes les bonnes cases : compact, bien construit et fiable, il est plébiscité par ses utilisateurs et par la presse spécialisée.

Au fil des ans, le SUV du constructeur allemand s’est rapidement imposé comme l’un des meilleurs de sa catégorie. Une valeur sûre qui s’est traduite par une montée en flèche des ventes partout dans le monde. Et le Maroc n’est pas épargné par la “tiguanmania”. Mieux encore, le phénomène ne fléchit pas…

Entièrement restylé en 2021, le Tiguan s’est offert une seconde jeunesse avec une ligne plus agressive. La silhouette s’affine, les lignes sont plus dynamiques, les proportions sont plus équilibrées… Un design avant-gardiste qui ne laisse pas indifférent et des formes arrondies qui rassurent. Cette nouvelle version du Tiguan est également l’occasion pour le SUV d’adopter une nouvelle signature lumineuse.

Et le Tiguan ne se contente pas d’être design, il est aussi agréable à conduire. Avec son gabarit plus contenu (4,50 m de long et 1,84 m de large), le SUV trouve toutes ses aises en ville. Sur autoroute, il avale discrètement mais sûrement les kilomètres dans un confort absolu. Sur des routes plus sinueuses que nous avons empruntées, il enchaîne les virages avec naturel et décontraction. Hors-piste, il est tout aussi souple et confortable. Le Tiguan peut vous emmener hors des sentiers battus pour une escapade dans la nature. Pistes, sentiers ou terrains accidentés… un vrai passe-partout.

Quelles que soient les conditions, on apprécie la tenue de route irréprochable, la précision de la direction, et surtout le moteur plein de ressources. Sous le capot, le bloc 2.0 TDI de 150 ch au couple généreux de 340 Nm, reste performant et sobre. En prime, ce moteur dispose de la DSG7, une boite douce et bien étagée qui permet des reprises dynamiques à tous régimes tout en conservant une consommation maîtrisée.

Accueillant pour ses 5 passagers

A l’intérieur, l’habitacle reste accueillant pour les cinq passagers avec un bel espace aux jambes pour les occupants à l’arrière. Le coffre dispose d’un volume de coffre allant de 615 litres à 1 655 litres, une fois les sièges arrière rabattus. Et les rangements, bien conçus et de bonne taille, ne manquent pas.

Toujours à l’intérieur, on retrouve de série, le combiné d’instrumentation numérique, le système de navigation de 9,2 pouces (dont la qualité graphique et l’ergonomie sont remarquables), la climatisation automatique tri-zone, l’accès et le démarrage sans clé ou encore le toit panoramique.

Grâce à l’App-Connect disponible de série dans le Nouveau Tiguan, on peut conduire et utiliser les applications sélectionnées de son smartphone en direct sur l’écran tactile (App-Connect sans fil à partir de la version Carat). Et l’on profite pleinement de ses musiques préférées grâce à ses 8 haut-parleurs.

On l’aura compris, ce Tiguan est le SUV le mieux adapté aux familles. Plus puissant, très confortable, bien équipé et plus connecté que jamais, il a tous les atouts pour tracer la route et séduire petits et grands.

