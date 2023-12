La Volkswagen Golf 8, symbole d’élégance et de performance, est proposée à un prix incroyable de 349.000 DH. Une opportunité exceptionnelle qui rend la légendaire Golf plus séduisante que jamais.

Depuis 1974, la Golf est plus qu’une voiture : c’est une icône qui traverse les époques. Avec plus de 38 millions d’exemplaires vendus, elle a conquis le cœur des conducteurs de tous horizons, et surtout au Maroc.

La Golf 8 perpétue cet engouement avec brio. Son design dynamique se caractérise par sa face avant prolongée vers le bas et ses projecteurs IQ. Light façon quatre yeux. À l’arrière, les feux étroits et le lettrage Golf rectiligne confèrent élégance et sportivité.

À l’intérieur, la Golf 8 séduit par son poste de conduite entièrement numérique avec écran tactile intuitif allant jusqu’à 10 pouces et tableau de bord digital de 10 pouces également. La lumière d’ambiance personnalisable en 10 ou 30 couleurs selon les finitions ajoute une touche de raffinement tout en préservant l’atmosphère Golf.

En plus d’être esthétique, la Golf 8 excelle en matière de sécurité avec ses nombreux systèmes d’assistance à la conduite. Sa consommation sobre séduit également les conducteurs soucieux d’économies de carburant et d’écologie.

Bref, la Golf 8 conserve l’essentiel de l’ADN Golf en étant à la fois iconique et novatrice.

Disponible en version Life et en version Style 2.0 TDI 143 CV.

Offre valable jusqu’au 31 Décembre dans tout le réseau VW au Maroc et dans la limite des stocks disponibles.

