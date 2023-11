Othman Essahat, styliste, photographe et directeur artistique.

Il est photographe, styliste et directeur artistique. Il a collaboré avec nombre de magazines au Maroc. Dernièrement, sa tenue vestimentaire et ses déclarations lors du FIFM ont choqué plus d’un. Vous l’avez reconnu? Othman Essahat répond en exclusivité aux questions d’H24info.

Othman Essahat a créé la controverse, encore une fois. Lors du dernier Festival International du Film de Marrakech, le styliste a décidé de fouler le fameux tapis rouge vêtu… d’un corset. Connu pour ne pas avoir sa langue dans sa poche, le styliste a passé au crible les tenues enfilées par les artistes marocaines durant cet événement culturel de portée internationale. Son jugement n’était pas du goût de tout le monde! La controverse est servie.

Sur les réseaux sociaux, Essahat a marqué les internautes, mais plus par sa tenue qu’autre chose. Et ça, il le sait. Lors de cette interview accordée à H24info, le jeune styliste lance tout de go: “Je suis quelqu’un qui a créé un peu de problème sur le tapis rouge cette année”. Mais pour lui, il ne s’agissait ni de provocation ni de cinéma, au contraire, il a juste “assumé son style” qui le juge “basique”.

Le styliste Othman au FIFM: “M’habiller en femme, it’s fashion”

Concernant ses détracteurs sur les réseaux sociaux, le styliste et photographe explique ne pas comprendre leurs réactions. Il explique ensuite qu’il n’a aucun problème à s’habiller chez les hommes comme chez les femmes car pour lui ce ne sont que des “vêtements” qui ne définissent en aucun cas la personne qui les porte.

Essahat a ensuite pris le temps d’évaluer le style de certaines personnalités marocaines à l’image de Hakim Ziyech, Achraf Hakimi ou encore Manal Benchlikha. L’on retient d’ailleurs qu’il apprécie énormément le « outfit » de Hakimi s’habille et le place sur le podium des personalités marocaines stylish

Celui qui porte pas moins de trois casquettes est également revenu sur pas mal de points lors de cette interview. Il a même commenter son dernier « beef » avec Sahar Seddiki ainsi que la nouvelle réforme du Code de la famille. « Une réforme qui n’apportera rien car c’est la mentalité marocaine qu’il va falloir changer« , lance t-il sans prendre de gants.