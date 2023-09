Dans une interview réalisée à l’occasion de sa première convocation en équipe A, Lamine Yamal a raconté, par le menu détail, sa grande joie de faire partie de la Roja. Un choix du cœur et de la raison.

Sa décision de porter les couleurs de l’Espagne est mûrement réfléchi. C’est ce qui se dégage de cette première sortie médiatique du virtuose du ballon rond qui a tenu en haleine deux fédérations sportives pendant plusieurs semaines.

“Lamine Yamal, âgé de 16 ans, entame ses premières heures avec l’équipe nationale A, un footballeur qui grandit à la vitesse de la lumière”, décrit-on sur le site de la Fédération royale espagnole de football.

« J’ai toujours joué pour l’Espagne, depuis les moins de 15 ans. J’ai toujours été clair, je veux jouer pour l’Espagne. Gagner un Championnat d’Europe, une Coupe du Monde et tout ce qui est possible,” lance d’emblée Lamine Yamal dans cet entretien qui vient confirmer la décision du jeune joueur d’origine marocaine.

Dans cette interview-confession, diffusée sur les réseaux sociaux de la fédération espagnole, le jeune prodige du ballon rond partage, sourire aux lèvres, ses émotions suite à sa première convocation par le sélectionneur espagnol Luis de la Fuente. « C’est incroyable de vivre cela, je veux en profiter au maximum », confie l’attaquant culé. « Je suis calme, je suis déjà habitué au Barça, donc nous verrons comment tout se passe. »

Lamine a fait part de sa ferme intention d’apporter « de la joie, de la verticalité et de l’audace » à l’équipe espagnole. “Il est sans aucun doute l’une des grandes révélations en ce début de saison, et ses performances remarquables au FC Barcelone l’ont conduit à figurer sur la liste de Luis de la Fuente”, ajoute l’entité sportive espagnole, admirative.

S’exprimant autour de sa convocation pour la première fois en équipe A, Lamine Yamal a confié que c’est sa mère qu’il a contactée en premier juste après l’annonce de la nouvelle.

Vidéo. La presse espagnole déterre une vidéo embarrassante de Lamine Yamal

« Depuis que je suis en équipe de jeunes, je joue contre des joueurs bien plus grands, elle me dit de faire attention. Mais je lui dis de me faire confiance », lâche Lamine en arborant un sourire timide.

“Lui, en revanche, a une assurance incroyable, toujours prêt à écouter les conseils de ses coéquipiers”, poursuit la fédération, subjuguée par les talents de cette pépite.

Concernant ses liens avec ses coéquipiers, Lamine a indiqué qu’il parle toujours avec Balde. “Il me conseille de tirer profiter de cette expérience, de ne pas avoir peur, d’oser. Gavi, pareil, il me dit d’y aller sans crainte. Et Pedri, encore plus, ils m’aident beaucoup », confie-t-il.