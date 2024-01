Seul un tiers des adultes américains affirment approuver l’action du président Joe Biden, selon les résultats d’un nouveau sondage publiés lundi.

Il s’agit d’un nouveau plus bas pour la présidence de Biden et pour n’importe quel autre président au cours des 15 dernières années.

Dans cette enquête réalisée par ABC News et Ipsos, seulement 33% des personnes interrogées ont déclaré qu’elles approuvaient l’action de Biden, soit une baisse par rapport au sondage précédent de septembre 2023, dans lequel 37% des personnes sondées affirmaient approuver sa performance.

“On the national level, we have new numbers this morning from our own @ABC News/Ipsos poll. It shows Trump at an even more dominant position nationally than he is in Iowa.” @JonKarl breaks down the poll’s highlights ahead of the Iowa caucuses: https://t.co/jPPGOA5iUk pic.twitter.com/Yn5B7Gv7eH

— This Week (@ThisWeekABC) January 14, 2024