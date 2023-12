Joe Biden a affirmé mardi que contrairement à Washington, le gouvernement israélien » ne veut pas d’une solution à deux Etats » avec la Palestine.

« C’est le gouvernement le plus conservateur de l’histoire d’Israël », a encore dit le président américain, en appelant le Premier ministre Benjamin Netanyahu à « renforcer et changer » l’exécutif israélien.

Ce dernier a pour sa part fait état mardi de « désaccords » avec le dirigeant américain sur leur vision à long terme, une fois terminé le conflit dans la bande de Gaza.

C’est la première fois depuis le lancement par le Hamas de l’opération Déluge d’Al Aqsa contre Israël le 7 octobre que le démocrate de 81 ans fait ainsi état publiquement de ses divergences avec l’exécutif israélien.

Joe Biden, qui s’exprimait devant des donateurs du parti démocrate, a appelé Benjamin Netanyahu à « renforcer et changer » l’exécutif afin de trouver une solution de long terme au conflit israélo-palestinien.

Il a aussi estimé qu’Israël, qui bombarde intensément la bande de Gaza, commençait à perdre le soutien de l’opinion publique mondiale.

Lundi soir, lors d’une réception à la Maison Blanche marquant la fête juive de Hanouka, Joe Biden avait déjà estimé que les Israéliens devaient être « prudents », car « l’opinion publique mondiale peut changer à tout moment. »

Jewish Americans embody what the late Rabbi Jonathan Sacks said:

“A people whose capacity for joy cannot be destroyed is itself indestructible.”

Rallying with pride, unity, and even joy in the face of pain – just like the Hanukkah candles that defiantly burned miraculously. pic.twitter.com/34ppL7o4M7

— President Biden (@POTUS) December 12, 2023