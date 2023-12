Un nombre croissant de personnalités du monde économique déclarent leur soutien à la candidate à la primaire républicaine américaine Nikki Haley, considérée comme plus prévisible que Donald Trump et plus favorable aux intérêts des entreprises que Joe Biden.

« Même si vous êtes un démocrate très à gauche, je vous le demande: aidez Nikki Haley, vous aussi. Faites émerger une meilleure option que Trump côté républicain », a récemment plaidé Jamie Dimon, PDG de la banque JPMorgan Chase, parfois considéré comme le patron le plus puissant des Etats-Unis.

Depuis un mois environ, la liste des entrepreneurs et dirigeants d’entreprises qui se rangent derrière l’ancienne gouverneure de Caroline du Sud, contribuent financièrement à sa campagne ou envisagent de le faire, ne cesse de s’allonger.

Parmi eux, Charles Koch, l’un des plus gros donateurs en politique, ou l’investisseur Stanley Druckenmiller, tous deux multimilliardaires.

Début décembre, lors d’une levée de fonds dans un appartement luxueux de l’Upper West Side, Nikki Haley a récolté plus de 500.000 dollars de promesses de dons de membres du gotha new-yorkais des affaires.

« Je pense qu’initialement, beaucoup de gens du monde économique se tenaient en retrait, attendaient d’avoir plus de visibilité parmi les candidats », explique David Primo, professeur de sciences politiques à l’université de Rochester.

A moins de 10%, fin octobre, dans les sondages pour la primaire républicaine de l’Iowa, la première du calendrier, le 15 janvier, Nikki Haley ressort désormais à près de 18% et fait quasiment jeu égal avec Ron DeSantis (autour de 19%).

« Elle a été impressionnante lors des débats », souligne David Primo, et « le monde de l’entreprise s’inquiète de l’instabilité potentielle que créerait une nouvelle présidence Trump. »

« Il semble qu’elle soit prête à respecter des limites, plus que d’autres », analyse Daniel Kinderman, professeur à l’université du Delaware. « Et c’est quelque chose que les responsables économiques apprécient plutôt. Ils n’aiment pas trop les coups de folie. »

