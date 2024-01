Une audition parlementaire sur le fils du président américain Joe Biden, cible privilégiée de l’opposition républicaine, a tourné mercredi à la foire d’empoigne après l’apparition surprise de Hunter Biden.

Une commission de la Chambre des représentants discutait dans la matinée d’une résolution visant à reconnaître le quinquagénaire coupable d’obstruction aux prérogatives d’enquête du Congrès quand il a fait irruption au Congrès, flanqué de son avocat.

Hunter Biden, sous le coup de deux inculpations dont l’une pour fraude fiscale, est accusé par les conservateurs d’avoir fait des affaires douteuses en Ukraine et en Chine en capitalisant sur les réseaux et le nom de son père.

Il est également étrillé par les républicains pour son refus de participer à une audition à huis clos devant le Congrès sur ses intérêts financiers à l’étranger – Hunter Biden, lui, réclame une audition publique.

