L’international marocain, Youssef En-Nesyri a fêté son vingt-sixième anniversaire avec « le meilleur cadeau, celui de la Coupe de la Ligue Europa », a-t-il déclaré devant les milliers de supporters venus célébrer le sacre du Séville FC. Visiblement très ému, En-Nesyri « n’a eu qu’une phrase à dire » ; « le lion peut tomber, mais il ne meurt pas. Et nous sommes les lions dans cette p*** de compétition ».

🇲🇦 Youssef En-nesyri to Sevilla fans 🎙️ : « A lion can get sick but does not die » 🦁 pic.twitter.com/oZRgkGBYVZ

— 𝐌𝐨𝐫𝐨𝐜𝐜𝐚𝐧𝐆rinta (@MoroccanGrinta) June 1, 2023