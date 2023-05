En faisant trembler les filets une fois encore jeudi soir contre Juventus, l’international marocain Youssef En-Nesyri a égalé Kylian Mbappé comme meilleur buteur en 2023, toutes compétitions confondues.

Accrochés jusqu’à la dernière minute de jeu par la Juventus (1-1), jeudi soir, en demi-finale aller de l’Europa League, Youssef En-Nesyri, Yassine Bounou et leurs coéquipiers du Séville FC s’en sont bien sortis. Le seul but de l’avant-centre marocain, inscrit dès la 26e minute de jeu, a permis aux Andalous d’arracher un précieux nul au Juventus Stadium.

النجم المغربي يظهر في قمة الدوري الأوروبي 🇲🇦 يوسف النصيري يهز شباك يوفنتوس بهدف أول 😍 pic.twitter.com/eMDzVRbIna — GOAL Arabia (@GoalAR) May 11, 2023

En inscrivant une fois de plus jeudi soir, Youssef En-Nesyri a égalé un record tenu jusqu’à présent par la star française du PSG, Kylian Mbappé. « Le Marocain est méconnaissable depuis la Coupe du Monde et pour preuve il a encore frappé ce soir. Après 20 minutes de mise en jambes durant lesquelles on l’a peu vu, il s’est illustré en marquant (26e) son 16e but toutes compétitions confondues depuis le Mondial, ce qui a lancé son match », écrit Le Figaro.

النصيري يفعلها مجددًا 🇲🇦☄️ تبارك الله على السبع 🦁 pic.twitter.com/IP6cCmILyO — كأس العالم FIFA 🏆 (@fifaworldcup_ar) May 11, 2023

Et même s’il aurait pu marquer à au moins deux autres occasions, « il reste le buteur sévillan du soir au terme d’une rencontre globalement dominée par son équipe, mais nuancée par la déception de fin de match », poursuit le journal français.

Youssef En-Nesyri has scored 16 goals in all competitions in 2023 🔥 That’s the same amount as Kylian Mbappe 🤯 pic.twitter.com/z3fvPuBnaR — ESPN FC (@ESPNFC) May 11, 2023

Pour le quotidien espagnol La Razón, En-Nesyri « ne rate jamais » son but et le « succès du Marocain explique le changement opéré par Séville ces dernières semaines ». Celui qui a été formé à l’Académie Mohammed VI de Rabat a, en effet, marqué trois buts lors des trois derniers matches européens de Séville.

« Je t’aime En-Nesyri! »

Marca estime, de son côté, que c’est la « bonne période » pour En-Nesyri, « leader absolu de la saison sévillane depuis son retour de Qatar 2022 », qui ne connaît pas de « malédictions ». De plus, relève le journal espagnol, « le jeu de l’attaquant ne s’est pas réduit uniquement au but, ce qui n’était pas peu. Il a été le premier à mettre la pression sur la sortie de balle de la Juventus et à couvrir les ailiers lorsqu’ils ont chuté en attaque ».

« Je t’aime En-Nesyri! Vive le Maroc et vive En-Nesyri », ont crié les commentateurs de la célèbre émission El Chiringuito, diffusée par la chaîne Espagne Mega, après son but contre la Juve.

Au niveau de son club, l’attaquant marocain de 25 ans a égalé Raimundo et López en tant que 20e meilleur buteur de tous les temps du Séville FC, avec pas moins de 53 buts à son actif.

Il y a quelques jours, l’international marocain a été proclamé meilleur joueur de la Liga pour le mois d’avril, après avoir inscrit trois buts contre Cadix, Celta et Villarreal CF. Un exploit qui a permis à son équipe de rester invaincue, avec quatre victoires et un match nul durant le même mois.