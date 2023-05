Six fois vainqueur de la Ligue Europa depuis 2006, FC Séville, grand spécialiste de la compétition, tente la passe de sept ce mercredi à Budapest face à l’AS Rome de José Mourinho, de nouveau sur le devant de la scène lors d’une finale de Coupe d’Europe.

Une saison sur un match. Les deux équipes, non qualifiées pour la Ligue des champions dans leurs championnats respectifs, ont l’occasion de sauver l’honneur à la Puskás Arena et d’obtenir, en cas de victoire, le sésame rêvé pour la prestigieuse C1.

Le FC Séville, avec ses deux stars marocaines, Youssef En-Nesyri et Yassine Bounou (Bono), s’appuie sur des statistiques impressionnantes: le club rouge et blanc, tout proche de la relégation en Liga il y a de cela deux mois à peine, est invincible en finale de Ligue Europa avec six sacres, un record.

Les deux Lions de l’Atlas ont atterri hier avec leurs coéquipiers à Budapest en Hongrie où ils défient donc en finale la Ligue Europa l’AS Rome.

Auteur de cinq buts sur les six premiers matchs de José Luis Mendilibar avec le FC Séville, Youssef En-Nesyri a rapidement séduit son coach. Il est donc fort probable qu’il soit dans le onze de départ ce soir tout comme le gardien Yassine Bounou, autre valeur sûre FC Séville.

En demi-finale, les hommes de José Luis Mendilibar, arrivé il y a quelques semaines après le départ de Jorge Sampaoli, ont déjà battu un club italien, venant à bout de la Juventus d’Allegri après prolongation (2-1) après un match nul ramené de Turin à l’aller (1-1).

Sept sur sept pour Séville ?

Actuellement onzièmes de Liga et ressuscités en quelques semaines par le coach espagnol, les « Sevillistas » avaient pu s’appuyer au match retour sur le soutien de 42.000 supporters en transe. Mercredi, environ 10.000 chanteront à la Puskás Arena pour rêver d’un septième sacre.

« Mou n’a plus que Séville », a, par ailleurs, titré le journal italien La Gazzetta démo Sport alors que le légendaire coach portugais essaiera d’offrir à la Roma sa deuxième coupe continentale en deux ans, après celle gagnée l’année dernière en Ligue Europa Conférence contre le Feyenoord Rotterdam.

José Mourinho pourrait ainsi collectionner son sixième titre européen après ses deux Ligues des champions (2004 avec le FC Porto, 2010 avec l’Inter Milan), ses deux Ligues Europa (2003 avec le FC Porto, 2017 avec Manchester United) et la Ligue Europa Conference glanée en 2022.

La science du technicien portugais fera-t-elle de nouveau la différence? Mo est redoutable dans ces rencontres-couperet puisqu’il ne s’est jamais incliné au cours d’une finale européenne, hormis trois échecs en Supercoupe.

S’il parvenait à l’emporter, il rejoindrait Alex Ferguson et Giovanni Trapattoni, également sacrés six fois en Coupes d’Europe, juste derrière Carlo Ancelotti et ses neuf titres, offrant un deuxième trophée à la Roma après les deux finales perdues, en 1984 en C1 et en 1991 en C3.