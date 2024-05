La Chambre des représentants a annoncé, ce lundi, avoir reçu la démission du député de l’arrondissement de Fkih Ben Salah, Mohamed Moubdii, poursuivi en détention dans des affaires de dilapidation des deniers publics.

Le secrétaire de la Chambre des représentants, Mbarek Hamia, a annoncé, au début d’une séance de questions orales ce lundi après midi (vidéo ci-dessous), que « le bureau de la chambre a reçu la démission du représentant M. Mohamed Mobdii ».

Incarcéré à la prison locale de Ain Sebaa « Oukacha » depuis fin avril 2023, le représentant de Fkih Ben Salah et ancien ministre de la Fonction publique est poursuivi dans le cadre d’une affaire de détournement et dilapidation de deniers publics.

Mohamed Mobdii, qui avait également été révoqué de la présidence du conseil de la commune de Fkih Bensalah, a été poursuivi en détention le 27 avril 2023 sur décision du juge d’instruction près la Cour d’appel de Casablanca.

Le juge d’instruction de la quatrième chambre criminelle chargée des crimes financiers avait adhéré à la demande du procureur général de poursuivre en état de détention provisoire l’ancien ministre de la Fonction publique ainsi que sept d’entre les 13 autres accusés dans la même affaire.

Après une longue audition par les éléments de la Brigade nationale de la police judiciaire (BNPJ), Mohamed Mobdii ainsi que les autres accusés avaient été déférés devant le procureur avant que le juge ne décide, le jour même, d’ouvrir une instruction judiciaire « préliminaire » à la demande du procureur général.

Depuis cette date, l’affaire ne cesse de prendre de l’ampleur et les dossiers ouverts dans le cadre de l’instruction détaillée poussent comme des champignons.

Pendant que Mobdii ainsi que sept de ses coaccusés sont poursuivis en détention, cinq autres accusés le sont en état de liberté, sous contrôle judiciaire avec interdiction de quitter le territoire national.

Entre autres chefs d’inculpation retenus contre les mis en causes ont trouve : détournement et dilapidation de deniers publics ; corruption ; faux et usage de faux ; abus de pouvoir et abus de bonne foi.

Ces accusations se fondent sur une plainte pour détournement et dilapidation de deniers publics déposée par l’Association marocaine pour la protection des biens publics (AMPBP) en février 2020 auprès du procureur général près la Cour d’appel de Casablanca.

Plainte avec laquelle le procureur général avait interagi positivement en confiant l’affaire à la BNPJ, nous avait assuré un membre de l’association au lendemain de l’arrestation des mis en cause. Ce recours de l’AMPBP s’est basé sur un rapport de la Cour des comptes sur les dysfonctionnements de gestion et le manque de bonne gouvernance qu’a connu la circonscription de Fkih Ben Salah, mais aussi sur un rapport de l’Inspection générale du ministère de l’Intérieur ayant pointé du doigt lesdits « manquements ».

Lire aussi: Conditions de détention de Mobdii: les précisions de l’administration carcérale

Après avoir refusé de comparaître à la suite d’une convocation de la BNPJ justifiant d’un certificat médical, le procureur général avait émis un mandat d’amener par la force publique.

C’est ainsi que le président du conseil municipal de Fqih Bensaleh (depuis 1997) avait été arrêté le 26 avril 2023 tôt le matin chez lui à Rabat par les éléments de la police judiciaire.

Son refus de comparaître devant la BNPJ est venu à la suite de son élection président de la Commission de la justice et de la législation à la Chambre des représentants le 17 avril 2023.