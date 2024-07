La chambre criminelle de la Cour d’appel de Casablanca a confirmé, lundi, la condamnation de l’animateur Mohamed Bousfiha, alias Momo, à quatre mois de prison ferme dans l’affaire de diffusion d’un vol fictif sur les ondes de « Hit Radio ».

La cour, présidée par le juge spécialisé dans les affaires de presse et d’édition Hicham Bahar, a également condamné les deux autres accusés impliqués dans l’affaire. Tout en réduisant la peine de l’accusé principal, Amine S., de cinq mois à quatre mois de prison ferme, elle a condamné Mustapha à sa peine initiale de trois mois de prison ferme qu’il a déjà purgée.

Dans le cadre de la procédure civile, la cour a ordonné que les accusés Amine et Mustafa paient solidairement une indemnité de 25.000 dirhams en faveur de la partie civile Hit Radio.

Pendant cette audience, le représentant du parquet a imputé à l’animateur radio et ses co-accusés la responsabilité de la simulation d’un vol à la tire et de sa diffusion à l’antenne. Le substitut du procureur général a en effet déclaré qu’il «semble que Momo soit le principal acteur de l’affaire, et que le vol fictif a été orchestré en complicité avec lui, et que cet acte était prémédité», rapporte Hespress.

Il a également souligné, selon la même source, que la gravité de l’infraction, consistant à simuler un vol à l’antenne, était accrue en raison du grand nombre d’auditeurs présents à ce moment-là (pendant le Ramadan), notant aussi la menace représentée par le mépris des institutions de sécurité et les accusations portées contre les forces de l’ordre pour leur non-réaction à une plainte fictive.

Pour sa part, Momo a nié devant le tribunal avoir eu connaissance préalable des accusés, affirmant que ses programmes «ne cherchaient pas à augmenter les audiences», et que son objectif «est de proposer des programmes de divertissement avec des concours sur divers sujets».

Le tribunal de première instance d’Aïn Sebaa avait poursuivi Mohamed Bousfiha en liberté provisoire sous caution de 100.000 dirhams, pour «participation à l’injure et diffusion d’informations dont il savait qu’elles étaient fausses». La justice a également décidé de poursuivre deux autres personnes pour «fabrication d’un crime fictif et outrage à une autorité publique».

L’affaire remonte au 22 mars dernier, lorsqu’un auditeur de l’émission «Momo Ramadan Show» aurait été victime d’un vol à l’arraché de son smartphone pendant qu’il discutait en direct avec l’animateur. Après la «simulation», ce dernier a décidé de lui offrir un nouveau téléphone.

À la suite d’une enquête, les autorités compétentes ont pu identifier la «victime présumée» qui se prénomme Mustapha et prétendait s’appeler Marouane lors de l’appel en direct.