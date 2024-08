Le poste frontière de Zouj Bghal entre le Maroc et l’Algérie a été ouvert, mardi 6 août, pour le passage de 60 Marocains, dont une femme, détenus en Algérie. Ces personnes ont été libérées après avoir purgé leur peine dans des prisons algériennes.

Les autorités algériennes ont remis, mardi 6 août, 60 détenus marocains qui ont purgé des peines dans les prisons algériennes. « Les personnes libérées sont originaires de plusieurs villes marocaines, notamment Fkih Ben Salah, Casablanca, Oujda, Meknès », a précisé l’Association d’Aide aux Migrants en Difficulté (AAMD), une organisation de défense des droits qui suit les dossiers des détenus en Algérie.

L’association suit de près de nombreux dossiers en la matière, car des centaines de jeunes sont toujours en détention administrative dans l’attente d’être expulsés. Cette opération a été auparavant confrontée à plusieurs difficultés techniques et procédurales que l’association a tenté de résoudre. Et il semble que « les parties algérienne et marocaine, par le biais des trois consulats, soient parvenues à un accord sur la question », révèle l’association.

Parmi les personnes libérées, plusieurs souffraient de maladies chroniques telles que l’asthme, l’épilepsie, le diabète et l’hypertension. Certains ont purgé entre trois ans et six mois de prison, en plus de neuf mois de détention administrative.

Il s’agit de la troisième opération de rapatriement durant ce mois d’août. La première concernait six personnes alors que la seconde a permis le rapatriement de 16 détenus marocains.

Aujourd’hui, plus de 320 dossiers sont en cours d’instruction et de procès, et six corps, dont deux de la région de l’Est, attendent d’être rapatriés et remis à leurs familles.

L’association a précédemment facilité les procédures judiciaires et administratives dans ce sens.

L’organisation avait indiqué dans un précédent communiqué qu’elle envisageait de porter ce dossier devant des instances internationales, après avoir déjà écrit aux autorités algériennes, y compris au président, ainsi qu’à de nombreux ministères, dont le ministère des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, au Conseil national des droits de l’homme ou encore au Comité international de la Croix-Rouge.