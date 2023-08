La Kényane Faith Kipyegon, déjà sacrée sur 1.500 m, a remporté le 5.000 m des Championnats du monde d’athlétisme de Budapest samedi devant sa grande rivale néerlandaise Sifan Hassan.

En 14 min 53 sec 88, Kipyegon (29 ans) a décroché un 4e titre mondial devant Hassan (14:54.11) et une autre Kényane, Beatrice Chebet (14:54.33).

Seul l’Américain Bernard Lagat avait déjà réussi le doublé 1.500/5.000 m en 2007 à Osaka (Japon).

Meilleure coureuse de la saison, et sûrement l’une des meilleures de l’histoire avec ses deux titres olympiques (2016 et 2021), Kipyegon réalise une année incroyable.

August 26, 2023