Le Kényan Alexander Mutiso a remporté pour la première fois le marathon de Londres, dimanche, en 2 heures, 4 minutes et 1 seconde, succédant à son compatriote Kelvin Kiptum.

Deuxième à Valence (Espagne) en décembre, Mutiso a devancé l’expérimenté Ethiopien Kenenisa Bekele (2 h 04:15) et le Britannique Emile Cairess (02h06:46).

La course était orpheline cette année du précédent lauréat Kelvin Kiptum, le marathonien le plus rapide de l’histoire, décédé à 24 ans dans un accident de la route aux côtés de son entraîneur.

Côté dames, la Kényane Peres Jepchirchir, championne olympique en titre, est montée sur la plus haute marche du podium en deux heures, seize minutes et seize secondes, un nouveau record du monde pour une course exclusivement féminine. L’athlète de 30 ans a effacé des tablettes l’ancienne marque de sa compatriote Mary Keitany établie en 2017 (2h17:01), déjà dans la capitale britannique. Elle s’est imposée devant l’Ethiopienne Tigst Assefa, devenue en 2023 la marathonienne la plus rapide du monde à Berlin.