En Espagne, tous les yeux sont rivés sur Mohamed Attaoui. Qualifié pour les demi-finales du 800 mètres des mondiaux d’athlétisme, cet athlète espagnol d’origine marocaine est la nouvelle étoile montante de sa catégorie. Un gâchis pour le Maroc ?

Comment Mohamed Attaoui a-t-il pu passer entre les mailles du filet du Maroc, son pays d’origine où il est né et a grandi, à Beni Mellal, et où il s’est entraîné jusqu’à la dernière minute avant de s’envoler à la Hongrie pour représenter l’Espagne.

S’entraîne à Ifrane

Comme révélé jeudi par El Pais, Attaoui, qualifié dans un mouchoir de poche aux demi-finales à Budapest, s’entraine régulièrement à Ifrane, dans l’Atlas marocain, où son idôle Hicham el Guerrouj, champion du monde et olympique et recordman du monde du mile et du 1500 m, se préparait lui aussi.

Attaoui, qui vit actuellement à Torrelavega, connaît sa première année d’athlétisme en tant que professionnel. A seulement 21 ans, « il est extraordinaire, extrêmement dangereux, a un changement explosif que personne d’autre n’a, que dis-je un changement, il en a quatre », estime Jorge González Amo, un entraîneur avisé des coureurs de demi-fond espagnols, rapporte le quotidien espagnol.

« Avec Attaoui, tout peut arriver. Il faut juste qu’il trouve le bon moment pour faire le changement », ajoute-t-il.

Attaoui, qui a réalisé cet été un temps de 1m 44.67s qui lui a permis de se qualifier pour des Championnats du Monde, « n’envisageait même pas au début de l’année » qu’il allait disputer les mondiaux cette année.

« Parce que je me précipite toujours et je sais que j’ai un changement brutal, mais je ne sais pas me contrôler. Cela m’est arrivé, par exemple, aux championnats d’Espagne, lorsque j’ai changé à 100 mètres de l’arrivée, alors que je n’aurais pas dû le faire. J’aurais dû attendre un peu plus longtemps, être plus patient », confie-t-il à El Pais.

L’arrivée en Espagne

Dans une interview avec ABC, Attaoui révèle qu’il est arrivé en Espagne à l’âge de six ans. « À l’école, j’aimais jouer au football, mais ils organisaient un cross-country auquel je participais chaque année. Les responsables de l’Atletismo Torrelavega allaient toujours y assister pour surveiller les enfants. L’une de ces fois, ils ont parlé à ma famille et m’ont proposé de rejoindre le club. Je me suis inscrit et j’ai aimé ça », raconte-t-il.

Interrogé sur son arrivée en Espagne, l’athlète fait savoir que son père était venu deux ans plus tôt avec son frère pour travailler dans le bâtiment, pendant que le reste de la famille est resté au Maroc.

Pour lui, « les conditions de vie sont totalement différentes. Ici, la vie est bien meilleure et tout est plus facile. Mon père a demandé le regroupement familial. Nous étions cinq frères et sœurs avec ma mère et nous avons tous été acceptés, alors nous sommes allés à Torrelavega, où il travaillait ».

De la vie au Maroc, il dit ne se rappeler que de l’école, « et rien d’autre ». La vie qu’il mène à Torrelavega est, selon lui, totalement différente. « Elle est très calme. Nous avons toujours été à l’aise », fait-il valoir à ABC.