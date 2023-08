Le Norvégien Jakob Ingebrigtsen, immense favori du 1.500 m, a été surpris par le Britannique Josh Kerr mercredi aux Mondiaux d’athlétisme de Budapest et doit se contenter de l’argent, un autre Norvégien, Narve Gilje Nordas, prenant le bronze.

Ingebrigtsen a vécu le même scénario qu’en 2022 à Eugene (Oregon, Etats-Unis) où, déjà favori, il avait été battu par le Britannique Jake Wightman, absent en Hongrie sur blessure.

Sonné, le champion olympique norvégien a immédiatement quitté la piste après la course, sans prendre le temps d’un tour d’honneur drapeau sur le dos, comme le font habituellement les médaillés.

Josh Kerr is a real 💎 😍 What a brilliant run to clinche the Men’s 1500m 🏅

Ingebrigsten 🥈 is stunned by the last moment acceleration. His Norwegian counterpart Nordas wins the 🥉#WorldAthleticsChampionships#WorldAthleticsChampionships2023 pic.twitter.com/fIDOQ4Yh39

