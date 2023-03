Vidéo. À la prison de Salé, les Lions de l’Atlas découvrent des fresques à leur effigie

Les Lions de l’Atlas se sont rendus ce mardi 21 mars à la prison de Salé, où ils ont pu découvrir des fresques à leur effigie. Il s’agit d’œuvres créées par des détenus.

Dans l’enceinte de la prison, des détenus volontaires pour des activités sportives et culturelles, ont réalisé des fresques en hommage aux Lions de l’Atlas. Les auteurs du parcours remarquable du Maroc en Coupe du Monde du Qatar ont ainsi vu leurs portraits illuminer les murs de la prison de Salé.

Les hommes de Walid Reguragui ont effectué, ce mardi 21 mars 2023, une visite sur place pour admirer ses œuvres d’art, réalisées par les détenus.

The Moroccan national team visited the local prison in Salé 🙌

The prisoners have created impressive portraits of the players pic.twitter.com/2KTHpCCXQz

— 𝗠𝗩𝗡_𝗘𝗡 | 🇲🇦 𝗙𝗼𝗼𝘁𝗯𝗮𝗹𝗹 𝗡𝗲𝘄𝘀 (@MVN_EN) March 21, 2023