La mine grave et le verbe solennel, l’ancien Premier ministre français, Dominique de Villepin, a alerté vendredi d’un ton tranchant sur la tragédie en cours à Gaza. Pour lui, ce qui s’y passe n’effacera jamais la cause palestinienne.

De Villepin, dont le discours en 2003 à l’ONU contre la guerre en Irak résonne toujours dans le monde arabe, a souligné sur RMC, que « l’intérêt d’Israël était de diviser les Palestiniens et que la question palestinienne s’efface. La cause palestinienne ne s’effacera pas. Il faut la traiter et lui apporter une réponse. Et c’est là où il faut du courage ».

Dominique de @Villepin: « La solution à deux États est sortie du logiciel politique et diplomatique israélien » pic.twitter.com/j4Jk7rhlyU — BFMTV (@BFMTV) October 27, 2023

Le natif de Khémisset au Maroc estime, dans le même sillage, que « la solution à deux États est sortie du logiciel politique et diplomatique israélien » et que dans le contexte d’aujourd’hui, « cela apparait quelque peu irénique que de dire qu’on va essayer diplomatiquement de gérer les choses ».

Selon lui, il faut qu’Israël comprenne qu’en plus d’être devant un pays qui a un territoire de 20.000 mètres carrés et une population de neuf millions d’habitants, les Israéliens font face à un milliard 500 millions de personnes.

« Les peuples n’ont jamais oublié que la cause palestinienne et l’injustice faite aux Palestiniens était une source de mobilisation considérable », dit-il.

Pour de Villepin, qui fut aussi ministre des Affaires étrangères du président Jacques Chirac de 2002 à 2004, « Il est essentiel d’accompagner Israël d’avance dans cette voie (Des deux Etats) », mais la difficulté, « C’est qu’il n’y a pas d’interlocuteur aujourd’hui, ni du côté israélien, ni du côté palestinien, et il faut faire émerger des interlocuteurs ».

« Nous sanctionnons la Russie quand elle agresse l’Ukraine, et voilà 70 ans que les résolutions des Nations unies sont votées et qu’Israël ne les respecte pas » en Palestine, se désole-t-il, appelant les Occidentaux à « ouvrir les yeux sur l’ampleur du drame historique qui se joue devant nous » pour trouver les bonnes réponses.