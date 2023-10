« Beaucoup plus (de gens) vont bientôt mourir » à cause du siège total imposé à la bande de Gaza par Israël, a prévenu vendredi le patron de l’Agence de l’ONU pour les réfugiés palestiniens (UNRWA), lançant un appel à l’acheminement « significatif et continu » d’aide humanitaire.

« Au moment où nous parlons, des gens à Gaza meurent, ils ne meurent pas seulement à cause des bombes et des frappes, beaucoup plus vont bientôt mourir des conséquences du siège imposé » au petit territoire depuis le 7 octobre, a déclaré Philippe Lazzarini lors d’un point de presse à Jérusalem.

« Les services de base s’effondrent, les réserves de médicaments, de nourriture et d’eau s’épuisent, les égouts commencent à déborder dans les rues de Gaza », a décrit le responsable humanitaire.

Les convois d’aide entrés dans le territoire palestinien depuis le 21 octobre, sont largement insuffisants pour répondre aux besoins de la population, a dit le responsable de cette agence unisienne.

« Le système actuel est voué à l’échec. Ce dont nous avons besoin c’est d’une aide significative et continue, nous avons besoin d’un cessez-le feu humanitaire pour que cette aide puisse atteindre ceux qui en ont besoin », a-t-il réclamé.

« We at @UNRWA, the largest @UN agency in #Gaza, will no longer be able to work »@TamaraAlrifai tells @CNN how our humanitarian efforts on the ground will collapse – as current fuel stocks are almost completely exhausted ⬇️ pic.twitter.com/SLAHHnBiv4

— UNRWA (@UNRWA) October 26, 2023