Un vaste coup de filet de la Garde civile à Melilla, Barcelone et Grenade en Espagne a permis de démanteler une bande criminelle qui transportait de la cocaïne des Pays-Bas, jusqu’au Maroc.

L’enquête ayant débouché sur le démantèlement de ce réseau a débuté lorsque des agents de la Garde civile de Melilla ont intercepté 15 kilogrammes de cocaïne cachée dans le coffre d’une voiture, indique un communiqué du corps national de la gendarmerie.

« Le réseau criminel était dirigé par deux frères, l’un installé au Maroc et l’autre à Grenade, qui fuyait la justice marocaine pour avoir dirigé une organisation de trafic de drogue », a permis de révéler l’enquête.

Les deux frères « avaient organisé et mis en place un processus d’obtention et de transport de cocaïne et de haschisch à travers deux structures ; la première consistait à recevoir le haschich du Maroc par des bateaux rapides ou de plaisance et la deuxième transportait de la cocaïne depuis les Pays-Bas et Barcelone, jusqu’au Maroc via Melilla », indique le communiqué de la Garde civile.

Des perquisitions ont été menées à Melilla, Grenade et dans la région de Barcelone. Dans cette dernière, un laboratoire clandestin dédié à la réception, à la découpe et à l’emballage de la cocaïne a été découvert. Sur place 43,7 kilogrammes de cocaïne ont été saisi, note la même source.

La Garde civile a également pu saisir plusieurs biens appartenant à cette organisation, notamment des biens immobiliers d’une valeur de 653.500 euros, 38 véhicules, de nombreux matériels électroniques et téléphones portables de dernière génération, ainsi que 186 kilogrammes de haschich.

Par ailleurs, 49 comptes bancaires ont été saisis. Au total, la saisie s’élève à 3.635.000 euros, souligne le communiqué.

En plus des deux frères, dix-neuf personne ont été arrêtées au cours de cette opération. Tous ont été déférées devant la justice pour crimes présumés contre la santé publique, falsification de documents et appartenance à une organisation criminelle.