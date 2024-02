La FIFA a dévoilé, ce jeudi, le tant attendu premier classement des sélections de football pour l’année 2024. Ainsi, le Maroc grimpe à la 12e place mondiale. L’équipe nationale reste, malgré la débâcle de la CAN, leader en Afrique.

Comme annoncé récemment, le nouveau classement de la FIFA vient de tomber. Après la Coupe d’Afrique des Nations 2023, le classement de la FIFA a connu quelques changements.

Sur le plan mondial, l’équipe nationale a grimpé d’une place. Les Lions de l’Atlas siègent désormais au 12e rang du classement de la FIFA avec 1663.39 points à leur compteur.

Aucun changement n’est observé toutefois sur le plan continental, et ce malgré la sortie prématurée des protégés de Walid Regragui de la CAN. Le Maroc reste sur le toit de l’Afrique juste devant le Sénégal, le Nigeria, l’Egypte et la Côte d’Ivoire.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par FIFA World Cup (@fifaworldcup)

Cette dernière, championne de ladite compétition a fait son entrée dans le Top 5 africain.

🏆 𝑻𝑯𝑬 𝑪𝑯𝑨𝑴𝑷𝑰𝑶𝑵𝑺 🏆 🇨🇮 Côte d’Ivoire are crowned African Champions for the third time in their history! 🥇#TotalEnergiesAFCON2023 pic.twitter.com/Y2xx7l1JAb — CAF (@CAF_Online) February 11, 2024

Pour rappel, Regragui et le onze national devraient affronter deux équipes durant la trêve internationale, prévue pour fin mars. La FRMF n’a pas encore dévoilé le nom des sélections qui se mesureront aux Lions de l’Atlas, toutefois certains spécialistes du ballon-rond croient savoir qu’il s’agit d’équipes africaines.