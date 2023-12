Désigné meilleur gardien de l’année lors des CAF Awards, Yassine Bounou a dû faire face à une mise en scène de la part de son club pour célébrer son sacre avec sa mère.

L’on savait tous que Yassine Bounou est le meilleur gardien du continent, cela a été confirmé hier lundi aux CAF Awards. En effet, l’organisation africaine a couronné le Lion de l’Atlas du prix du meilleur gardien africain de l’année.

Your Men’s Goalkeeper of the Year for 2023 is.. 🥁 🇲🇦 Yassine Bounou 🇲🇦#CAFAwards2023 pic.twitter.com/sHv6H1zMI5 — CAF (@CAF_Online) December 11, 2023

Présent avec son club d’Al-Hilal, Bono n’a pu faire le déplacement jusqu’à Marrakech où se déroulait la fameuse cérémonie. Le joueur disputait ce soir même son match de quart de finale de la Coupe du Roi face à Al Taawon.

Bounou a tout de même suivi la transmission de la cérémonie. Son club, Al-Hilal, voulant profiter de cette occasion et de la notoriété dudit joueur sur les réseaux sociaux, a tourné une courte vidéo publiée sur sa page officielle reproduisant le moment de la consécration.

ONE BIG BLUE FAMILY 💙 We are all happy for you “Yassine” 🫶🏻#AlHilal#DimaBono 🔝 pic.twitter.com/qVXRJy4Lip — AlHilal Saudi Club (@Alhilal_EN) December 11, 2023

Dans celle-ci, l’on retrouve la star du Mondial 2022 accompagné de sa mère et d’un comité restreint de proches au moment du verdict. Et comme bon marocain, c’est avec un baisemain à sa mère que l’international Marocain a célébré ce précieux titre.

Cette séquence n’est pas sans rappeler les images des Lions de l’Atlas lors de la Coupe du monde au Qatar. Les différents éléments de l’équipe nationale étaient épaulés lors de cette grand-messe du football par leurs parents et proches. Les clichés des joueurs marocains célébrant avec leurs mères avaient ainsi fait le tour du monde.

En rendant hommage aux mamans des Lions de l’Atlas, le Roi et le peuple rendent tribut aux valeurs de la famille, ainsi q’aux sacrifices de ces femmes, qui dans l’anonymat total et parfois ont su offrir au Maroc da’s hommes dont le nom sera gravé à jamais dans cœurs et l’histoire pic.twitter.com/BPb6jrtSCM — Tekki Idriss (@tekkitekki) December 19, 2022

Quant à son absence à cet événement continental, Bono s’explique par son engagement constant envers son club. Selon ses dires après le match contre Al Taawon, son club l’aurait autorisé à assister à la cérémonie, mais le joueur a refusé. “Je voulais rester et jouer ce match important. Mon club passe avant”, a-t-il déclaré.