L’international marocain et gardien de but de FC Séville, Yassine Bounou, s’apprêterait à rejoindre le club saoudien d’Al-Hilal. Qu’en est-il du montant de ce transfert ?

Le portier des Lions de l’Atlas pourrait bientôt poser ses valises à Al-Hilal en Arabie Saoudite, rapportent depuis hier plusieurs sources médiatiques, sans donner toutefois le montant exact de son transfert, révélé mercredi par le journaliste italien et expert mercato Fabrizio Romano.

Al Hilal have reached an agreement with Sevilla to sign Yassine Bono on €19m fixed fee plus add-ons up to €21m package 🚨🔵🇸🇦 #AlHilal

Personal terms being discussed on three year deal as final green light expected after tonight.

Bono, focused on SuperCup then time to agree. pic.twitter.com/2WkY0rjlCB

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 16, 2023