Le palmarès de la cérémonie des CAF Awards, organisée hier à Marrakech, n’était pas du goût des Marocains. Tout comme pour la shortlist des finalistes, la liste des lauréats de cette année a soulevé moult interrogations.

Hier, au palais des congrès de Marrakech, la Confédération africaine de football a célébré le foot continental en décernant le CAF Awards, la cérémonie qui met en avant les joueurs africains ayant brillé au cours de cette année.

La star de la soirée n’était autre que le Maroc, bien entendu. Avec pas moins de 5 distinctions remportées, le Royaume est le pays le plus représenté lors des CAF Awards. Mais cela n’a pas « étanché » la soif de certains internautes marocains.

De fait, les choix de la CAF ont suscité plusieurs questions. Au Maroc, la première a commencé avec le prix du meilleur jeune joueur africain. Dans cette catégorie, Abde Ezzalzouli était en compétition avec les sénégalais du FC Metz, Amara Diouf et Lamine Camara.

The up and coming superstars. Young Player of the Year (MEN) award – Final 3.#CAFAwards2023 pic.twitter.com/ES11J5Hmsx — CAF (@CAF_Online) December 7, 2023

Alors que plusieurs s’attendaient à voir Ezzalzouli monter sur l’estrade, la CAF a opté pour le jeune Camara. Cette décision a été jugée incohérente, compte tenu des récentes performances du Lion de l’Atlas. L’ailier marocain de Bétis, faut-il le rappeler, avait remporté la Coupe d’Afrique U-23 avec les Lionceaux de l’Atlas. Il en est même sorti meilleur buteur de la compétition.

La saison d’Abdessamad Ezzalzouli : 🏆 CAN U23

🏅 Meilleur buteur de la CAN U23

🇲🇦 Demi-finaliste de Coupe du Monde

🥈 Finaliste de Copa Del Rey

🏅 Des grands matchs contre des tops clubs de Liga (Real, Séville…) LAMINE CAMARA A MÊME PAS UNE SAISON COMPLÈTE EN PRO 😂😂😂😂😂 pic.twitter.com/xNKdLIfPVi — 🇲🇦 𝐄𝐥 𝐌𝐚𝐳𝐢𝐧𝐡𝐨 (@Mocrocito) December 11, 2023

De même, Ezzalzouli a également apporté sa pierre à l’édifice du parcours historique des protégés de Walid Regragui lors de la Coupe du monde.

Parallèlement, le portier des Lions de l’Atlas, Yassine Bounou qui a remporté le prix du meilleur gardien de but de l’année, a été écarté dans une autre catégorie.

Il s’agit du meilleur onze africain, élaboré par la CAF avec le concours de FIFPro. Dans cette liste, Hakimi et Amrabat y sont présents alors que Bono n’y figure pas. Illogique, contestent les Marocains.

Your Men’s Goalkeeper of the Year for 2023 is.. 🥁 🇲🇦 Yassine Bounou 🇲🇦#CAFAwards2023 pic.twitter.com/sHv6H1zMI5 — CAF (@CAF_Online) December 11, 2023

Outre les Marocains, les internautes des quatre coins du globe se demandent pourquoi l’on a choisi André Onana au détriment du meilleur gardien de but du continent couronné quelques minutes plus tôt.

Bounou best goalkeeper, but not among the best XI ? — Collins Okinyo (@bedjosessien) December 11, 2023

Trêve de chamailleries, le Maroc s’est, tout de même, distingué lors de cette soirée. Plusieurs prix ont été décernés aux Marocains dont celui du meilleur entraîneur de l’année pour Walid Regragui ou encore le sacre de la meilleure sélection africaine de l’année.