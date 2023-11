Le Wydad de Casablanca a battu le club sud-africain Mamelodi Sundowns (2-1), ce dimanche 5 novembre 2023, en finale aller de l’African Football League.

Les Rouges ont assuré l’essentiel en match de finale aller à Casablanca face Mamelodi Sundowns en s’imposant (2-1). Ainsi, le Wydad s’offre une option avant le match retour de l’African Football League.

Pourtant, ce n’était pas gagné. Au cours d’un match fermé, les Wydadis avaient profité d’une erreur défensive pour prendre l’avantage. Le joueur sud-africain Rivaldo Coetzee a marqué contre son camp avant la fin de la première période (41e). En voulant éloigner le ballon, le joueur de Sundowns l’a finalement logé au fond des filets.

