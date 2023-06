Le légendaire rappeur, poète et acteur Tupac Shakur, tué en 1996, a reçu mercredi son étoile sur le célèbre « Walk of Fame » à Hollywood.

Connu pour ses hits « Changes », « California Love » et « Dear Mama », Tupac était une figure emblématique du rap dans la côte Ouest des Etats-Unis.

Tupac Shakur receives his star on the Hollywood Walk of Fame ⭐️https://t.co/52WCdDsvQr pic.twitter.com/qTntTIzbmf — HipHopDX (@HipHopDX) June 7, 2023

Tupac est considéré comme l’un des meilleurs rappeurs de tous les temps et continue d’être l’un des artistes les plus célèbres du hip-hop.

Lire aussi: IA et musique, chant des possibles et régulation à accorder

Il a également joué dans des films tels que « Above the Rim », « Juice » et « Poetic Justice ». Sa sœur, Sekyiwa, « set » Shakur, a assisté à l’inauguration. « Cela remplit mon cœur d’honneur de se tenir ici aujourd’hui, représentant la famille Shakur », a-t-elle déclaré.

« Tupac savait au fond de lui qu’il était toujours destiné à quelque chose de génial », a ajouté Sekyiwa.

Le rappeur a été tué à l’âge de 25 ans dans une fusillade alors qu’il était à bord d’une voiture à Las Vegas.

Le Walk of Fame est une allée ornée d’étoiles à Los Angeles honorant les plus grands noms de l’industrie du spectacle. 27 ans après son assassinat, Tupac est, et restera, à jamais dans le coeur de ses fans.