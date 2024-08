Que vous soyez mélomanes, cinéphiles ou en quête d’activités familiales, cet agenda culturel est fait pour vous. Voici les rendez-vous à ne pas rater.

FAMILY FUN

Le Family Fun Day à la Ferme Bleue de Benslimane est un événement communautaire et familial visant à offrir aux participants une journée de découverte et d’activités au cœur d’un environnement naturel préservé. Cet événement se déroulera le samedi 10 août 2024 de 10h à 19h.

Samedi 10 août

Ferme Bleue de Benslimane

Tarifs: Enfant 175/ Adultes 390

La 5e édition du Festival des Nomades

La ville de Tendrara, dans la province de Figuig, vibre au rythme de la 5e édition du Festival des Nomades dont le coup d’envoi a été donné, mardi dernier, sur le thème «Beni Guil: l’Homme, la Terre et l’Histoire». Organisé jusqu’au 10 août par l’Association Al Karama pour le développement social avec d’autres partenaires, cet événement vise à célébrer la culture et les traditions de la communauté nomade de Beni Guil.

Samedi 10 août

Tendrara

La 4e édition de «Safimer» ou la Fête de la mer

La quatrième édition de «Safimer», un événement majeur connu également sous l’appellation la «Fête de la mer», et destiné à célébrer cet espace stratégique ainsi que sa beauté, a lieu du 9 au 11 août à Safi à l’initiative de l’Association Tighalline.

L’objectif de cette édition est de célébrer la mer et sa beauté à travers l’histoire, l’économie, les arts, la culture, la musique et l’environnement dans une approche multidisciplinaire qui représente les multiples âmes de la mer.

«Safimer», qui s’adresse aussi bien aux professionnels qu’aux amateurs et passionnés, se veut une occasion pour faire connaître le riche patrimoine matériel et immatériel maritime de la ville.

Du 9 au 11 août

Safi

Musée Automobile – Club du Maroc

L’Automobile Club du Maroc présente, à travers des expositions thématiques permanentes et temporaires, l’histoire de l’automobile en mettant en scène l’une des plus belles collections de véhicules d’époque à deux, trois et quatre roues, ainsi que des objets d’art mécanique et différents outils.

Cette collection exceptionnelle se distingue tant par la variété que par la rareté des modèles présentés. Vous découvrirez un large éventail de véhicules anciens, comprenant des modèles rares, élégants et prestigieux, des voitures de sport, ainsi que des véhicules populaires qui ont marqué l’histoire de l’automobile et de la mobilité.

Vendredi 16 août 2024

Casablanca

Tarif: à partir de 45 DH



Le film « Alien: Romulus »

Ce film raconte l’aventure d’un groupe de jeunes vivant dans un monde lointain, ils se retrouvent confrontés à la forme de vie la plus terrifiante de l’univers. Ce film est réalisé par Fede Álvarez.

Sortie: mercredi 14 août 2024

Mégarama

A partir de 50 DH

El Grande Toto en concert live à Agadir

Une soirée explosive attend le public d’Agadir avec le rappeur El Grande Toto le 11 août au théâtre Verdure, présenté par L’MEET UP dans le cadre de sa tournée. Des performances endiablées et une atmosphère inoubliable sont prévues.

Dimanche 11 août 2024 à 21H00

Théâtre Verdure à Agadir

A partir de 200 DH

Le film marocain QALB 6/9

Ce film raconte l’histoire d’Aabass, un homme d’affaires puissant et inflexible, dont l’autoritarisme impacte profondément ses employés, sa famille et ses partenaires. Le film explore également les dilemmes émotionnels de deux jeunes, Mayar et Mehdi, face aux attentes sociales. La tension augmente lorsque la santé d’Aabass se détériore, conduisant à des choix cruciaux pour tous les personnages. Ce film est réalisé par Driss Chahtane.

Pathé Californie Casablanca, Megarama

A partir de 50 DH