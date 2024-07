L’été promet d’être vibrant avec une multitude de festivals et d’activités culturelles et artistiques. Festivals de plage, Summer Camp et d’autres évènements sont au programme cette semaine pour profiter du soleil.

Festival des plages



Après des lancements officiels à M’diq et Al Hoceima, le Festival des Plages se poursuit avec l’ouverture de la scène de Tanger. Cette nouvelle scène débutera ce samedi 27 juillet. Ainsi, les estivants auront la chance de découvrir une programmation riche et électrique. Les organisateurs de cet événement viennent dans ce sens de dévoiler les têtes d’affiche prévues sur la scène de la ville du détroit. Samedi 27 juillet, l’artiste de la scène Hip hop marocaine, Muslim ouvrira les festivités avec une performance qui promet d’être mémorable le lendemain (dimanche 28 juillet), le groupe emblématique Fnaire enflammera la scène avec ses chansons les plus appréciées par public. D’autres grands noms de la musique marocaine sont également attendus sur cette scène.

Le 27 et 28 juillet à Tanger

Festival du Théâtre El Badaoui

La 44e édition du Festival du Théâtre El Badaoui se poursuit dans la ville d’Ifrane jusqu’au 28 juillet, Au programme de cette 44e édition, la présentation de la pièce théâtrale « La visite » de feu Abdelkader Badaoui, une exposition photographique documentaire intitulée « Abdelkader Badaoui : Biographie et Parcours » et un colloque sur les « Arts et enjeux du développement ».

12e édition du Festival Timizart d’argent

La ville de Tiznit abrite, du 24 au 29 juillet 2024, la 12ème édition du Festival Timizart d’argent sur le thème «L’orfèvrerie d’argent : identité, créativité et développement», 50 exposants nationaux et internationaux y prennent part. Cette vitrine devra permettre au grand public de découvrir des objets en céramiques, des tapis, des objets en cuir et autres produits artisanaux locaux, mettant en lumière le savoir-faire et la diversité de la région.

Dans le sillage du festival, des spectacles de « Tbourida » (représentation équestre) et des arts populaires, ainsi que des soirées animées par des artistes de renom. Le point culminant sera un défilé de mode mettant en avant les créateurs marocains. La cérémonie de clôture sera marquée par la première édition «du Prix Abdelaziz Labied pour le Journalisme et les Médias », honorant le meilleur travail journalistique sur le thème: «Orfèvrerie en argent, Identité, créativité et Développement».

Du 24 au 29 juillet 2024 à Tiznit

Le 1er Festival International de la Musique Militaire

A l’occasion de la commémoration du 25e Anniversaire de l’accession du Roi Mohammed VI, Chef Suprême et Chef d’Etat-Major Général des Forces Armées Royales, au Trône de ses glorieux ancêtres, les Forces Armées Royales organisent, dans le cadre des festivités marquant cet heureux événement, le 1er Festival International de la Musique Militaire, qui se tiendra du 26 au 30 juillet 2024, au niveau des principales Places des villes de Rabat, Salé, Témara, Tétouan et M’diq.

Cet événement exceptionnel réunira 7 Musiques Nationales, relevant des différentes composantes des Forces Armées Royales, de la Garde Royale, de la Gendarmerie Royale, de la Direction Générale de la Sûreté Nationale et des Forces Auxiliaires, ainsi que les Musiques Militaires étrangères issues de 6 pays : l’Arabie Saoudite, la Côte d’Ivoire, les Emirats Arabes Unis, l’Espagne, les États-Unis d’Amérique et le Sénégal, indique un communiqué de l’Etat-Major Général des Forces Armées Royales. La cérémonie d’ouverture aura lieu à Rabat le 26 juillet 2024 au niveau de la Place Al Barid, suivie, le 27 juillet 2024, par des spectacles, simultanément au niveau de Rabat à Mahaj Riad, Salé à Bab El Mrissa et Témara à la Plage Harhoura.

Le Festival culminera le 30 juillet 2024 avec un concert de clôture, au niveau de la Place El Mechouar à Tétouan, qui sera précédé, le 29 juillet 2024 au niveau de la corniche M’diq, par des prestations musicales. Les Musiques Militaires présenteront les différents spectacles du Festival à partir de 21h00.

Du 26 au 30 juillet

Ouverture à Rabat et clôture à Tétouan et M’diq

Amazingh festival

Le Festival Amazingh prend vie, promettant neuf jours de célébration intense où la musique, l’art et la culture s’entrelacent pour créer une expérience exceptionnelle. Ce festival promet une line-up captivant qui réunit des talents locaux et des artistes internationaux de renom. Dans une ambiance vibrante et dynamique, les festivaliers pourront se délecter de concerts envoûtants, profiter de la plage et participer à une multitude d’animations.

Programme du 2 au 10 août

– Vendredi 2 août 2024: Gims & Sarah et Ismael

– Samedi 3 août 2024: Dadju & Tasuta N-Imal

– Dimanche 4 août 2024: Oum & Fehd Benchemsi

– Lundi 5 août 2024: Gnawa Diffusion & Mehdi Qamoum

– Mardi 6 août 2024: Cearia Evora Orchestra & Tarwa N-Tiniri

– Mercredi 7 août 2024: Moroccan Tribute To Pink Floyd & Jubantuja

– Jeudi 8 août 2024: Julian Marley & Mehdi Nassouli

– Vendredi 9 août 2024: Lartiste & Sound Of Mint

– Samedi 10 août 2024: Hoba Hoba Spirit & Ribab Fusion

Du 2 au 10 août 2024

À partir de 1500 Dhs

TIF à Casablanca

A Casablanca, le rappeur algérien Tif donne rendez-vous au public de la ville blanche pour une soirée envoûtante. Actif en France, la musique de cet artiste s’inscrivent dans un mélange de rap, de musique andalouse et de chaâbi. Il est un des fondateurs du label Houma Sweet Houma avec les frères Adil et Younès Boucif.

Mercredi 31 juillet 2024

GAÏA BEACH Casablanca à partir de 22H00

450 Dhs

Stage de Basketball multiactivités



Les célèbres Summer Camp Chicago sont de retour à Rabat. Les stages d’été Chicago sont ouverts pour les enfants de 4 à 17 ans! Chaque jour les enfants découvriront la pratique d’une notion technique du Basketball encadrée par notre équipe de Coaches Basketball. Summer Camp est l’occasion de passer un moment agréable avec des compétitions /challenges couronnés par des matchs de Basketball. En plus de l’activité principale Basketball les enfants profiteront d’une multitude d’activités ludiques.

A noter que ces activités seront encadrées par des équipes d’animateurs certifiés

Liste des activités:



Ateliers dessin / peinture

Jeux de société

Activité multisport Football

Challenges

Matchs

Compétitions

Du 23 au 27 juillet

Parc Hassan II en face de l’hôtel Sofitel Rabat

990 Dhs