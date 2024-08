L’Oasis Festival prévu du 6 au 8 septembre fera une pause en 2025, ont annoncé les organisateurs. L’édition de cette année sera la dernière en son genre avant que l’organisation ne prenne une nouvelle dimension.

Depuis presque dix ans, Oasis a été la destination festivalière ultime et la force directrice de tout le nouvel écosystème de festivals qui a éclos en Afrique du Nord.

La dimension qualitative et défricheuse souhaitée par son équipe a constamment apporté un éclairage authentique sur la richesse et la diversité de la culture marocaine, de sa musique et de ses traditions, en accueillant

des milliers de fans aventureux de musiques à venir partager des instants de danse (« Dance Somewhere Different » !) et de découvertes.

Fondé en 2015, Oasis a été un vecteur essentiel de la venue des meilleurs artistes mondiaux de musique électronique pour la première fois dans la région, tout en jouant la carte des nouvelles sonorités de demain et en mettant en avant la

florissante et grandissante scène locale.

Comme il s’avère que l’édition 2024 d’Oasis sera la dernière sous ce format, le festival revient donc cette année sur ses terres d’origine de Marrakech, après deux ans sur la route, avec le duo d’éditions du Oasis : Into The Wild. Une occasion en or de découvrir l’un des spots préférés du festival : The Source Hotel, qui fournira avec ses jardins luxuriants, ses espaces de promenade aérés, ses piscines bleu azur et ses vues ébouriffantes sur les montagnes voisines de l’Atlas, le cadre parfait pour un millésime du festival pionnier de la musique électronique au Maroc que l’on devine spécial.

“Lors de la création de Oasis en 2015, nous nous sommes fixés la mission de créer une expérience de festival à Marrakech qui inciterait les gens à voyager, se connecter et élargir leurs horizons. Ce fut une aventure incroyable et nous sommes fiers du rôle clé que nous avons joué dans l’expansion florissante de la scène des festivals au Maroc. Bien que nous soyons profondément passionnés par notre mission, nous voyons une occasion unique de dynamiser le paysage culturel marocain dans une nouvelle direction excitante. C’est pourquoi nous avons décidé de faire une pause en 2025 pour préparer cette prochaine aventure. L’esprit du Festival Oasis continuera de guider nos projets futurs, toutefois 2024 marquera la dernière édition du festival tel que vous le connaissez aujourd’hui », affirme Marjana Jaidi, fondatrice du Oasis Festival.

Et de conclure : « cette dernière édition classique du Festival Oasis sera un moment emblématique à ne surtout pas manquer ! Rendez-vous en septembre ».