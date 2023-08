Les rumeurs autour d’un départ d’Azzedine Ounahi de l’Olympique Marseille (OM) s’intensifient depuis quelques jours, ouvrant la porte à un potentiel transfert du Lion de l’Atlas lors du mercato actuel.

Ounahi et les Phocéens pourraient bien se dire adieu cet été, notamment en raison de sa mauvaise entente avec le nouvel entraîneur Marcelino García Toral qui ne daigne lui accorder sa totale confiance.

Face à sa situation actuelle, l’international marocain songerait, d’après footmercato, à rejoindre un club anglais ou espagnol et non une équipe saoudienne.

Selon les informations du même portail, « Azzedine Ounahi souhaite avoir du temps de jeu cette saison (…) » et « contrairement aux récentes rumeurs, le joueur ainsi que son entourage ne sont pas du tout ouverts à l’idée d’un transfert en Arabie saoudite ».

Plusieurs sources médiatiques ont, auparavant, affirmé que le joueur marocain a reçu une première offre alléchante de la part d’Al-Hilal de 15 à 20 millions d’euros.

Sur les réseaux sociaux, les internautes marocains sont vent debout contre cette option et accusent l’agent du joueur, Mehdi Benatia, d’être derrière les tractations poussant le milieu de terrain marocain vers une sortie cet été de l’Etoile bleue pour un éventuel transfert en Arabie Saoudite.

Mehdi Benatia pousse Azzedine Ounahi a partir en AS pour ses intérêts

L’expert mercato Marwan Belkacem, très au fait de l’actualité de l’OM, avait, lui aussi, confirmé l’hypothèse d’un potentiel transfert d’Ounahi à Al-Hilal avant de faire marche arrière et supprimer son Tweet.

Bon, concernant Ounahi, j'ai parlé à des gens qui sont plus établis dans le milieu de l'information. Si on me confirme que y'a une possibilité de départ, on me dit aussi que l'Arabie Saoudite n'aurait finalement pas bougé. Je préfère avoir l'humilité de retirer ce que j'ai dit…

« Si on me confirme que y’a une possibilité de départ, on me dit aussi que l’Arabie Saoudite n’aurait finalement pas bougé. Je préfère avoir l’humilité de retirer ce que j’ai dit hier même si j’ai plusieurs sons de cloches concordants et qui disent l’inverse », a-t-il nuancé.