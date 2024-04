En Espagne, une vidéo virale montrant des fraises moisies censées provenir du Maroc met en garde les consommateurs. Cette vidéo qui risque d’amplifier la défiance envers nos produits est en fait une fake news.

Des fraises marocaines contaminées par les microbes? Une vidéo devenue virale cette semaine sème la panique sur les réseaux sociaux. On y voit une personne qui coupe un morceau de fraise et l’examine au microscope. Sur Facebook, la vidéo est accompagnée d’une mise engarde: « cette vidéo doit être vue par les consommateurs qui pensent que les fraises du Maroc, où il n’y a pas de sécurité alimentaire, sont les mêmes que celles d’Espagne… ».

La vidéo a été largement partagée sur Net. L’agence espagnole d’information, EFE, s’y est intéressée. Son service de lutte contre les fake news a vérifié l’authenticité du contenu. Et son verdict est sans appel: il s’agit d’un faux.

« Rien ne prouve non plus que la vidéo montre un lot de fraises marocaines infestées d’acariens et d’insectes », explique l’agence. Les journaliste de l’EFE ont même détecté des indices qui prouvent que les images ont été manipulées.

Concha Gimeno, microbiologiste et porte-parole de la Société espagnole des maladies infectieuses et de la microbiologie clinique (SEIMC), a déclaré à EFE Verifica qu’il n’est pas possible de voir ces organismes « avec le type de microscope montré dans la vidéo ».

En ce sens, cette experte ajoute que l’état de la fraise observé au microscope correspondrait à celui d’un « fruit en décomposition, mais pas à celui de la fraise rouge parfaite montrée précédemment ». Et, bien que les fraises et d’autres aliments puissent avoir des micro-organismes à la surface, « ce ne serait pas de la manière dont ils sont montrés dans la vidéo », souligne-t-elle.