Israël se doit d’agir avec clarté et détermination afin de reconnaitre la souveraineté marocaine sur le Sahara, plaide Jerusalem Center for Public Affairs (CAPE de Jérusalem), un centre de recherche israélien indépendant.

« Si Israël est actuellement en quête de nouveaux partenaires en Afrique où se joue une médiation Américano-Saoudienne au Soudan pour un cessez-le-feu, l’Etat Hébru doit s’efforcer de consolider les accords d’Abraham, déjà conclus, y compris et surtout celui avec le Maroc », écrit Jerusalem Center for Public Affairs (CAPE de Jérusalem), un centre de recherche israélien indépendant.

Israël se doit d’agir avec clarté et détermination afin de reconnaitre la souveraineté marocaine sur le Sahara, plaide Yechiel Leiter, historien et analyste des politiques publiques, dans un article, publié ce jeudi. Les États-Unis ont reconnu, rappelle l’auteur, la souveraineté du Royaume du Maroc sur le Sahara en décembre 2020 tout comme les Émirats arabes unis, un autre partenaire clé des accords d’Abraham.

🇲🇦🇮🇱 Israel Should Recognize Morocco’s Territorial Integrity.

🇲🇦🇮🇱 Control of #WesternSahara is vital to #Moroccan, European, African, and #Israeli security.

By Dr. Yechiel M. Leiter

https://t.co/RnUganxIBj

