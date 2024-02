La Marocaine Vie a remporté le prix du jury pour sa dynamique de robotisation et le prix innovation RSE des trophées de l’assurance du Maroc.

Un Doublé pour La Marocaine Vie qui a décroché, le 15 février dernier, deux distinctions à l’occasion de la 2 ème édition des Trophées de l’Assurance du Maroc et d’Afrique. Un événement qui récompense chaque année les réalisations des professionnels de l’assurance les plus novatrices de l’année écoulée, au service des assurés et de la société.

La compagnie spécialisée en assurance de personnes a remporté deux Trophées dans les catégories Prix du Jury et Innovation RSE, primant ses deux dimensions transversales clés, la digitalisation et la Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE).

Le Prix du Jury vient récompenser la dynamique de robotisation différenciante de La Marocaine Vie, qui a déjà mis en place plus de 10 robots accélérant et fiabilisant ses processus, en déclenchant l’exécution de tâches fastidieuses, répétitives et préprogrammées, sans tolérance à l’erreur, permettant aux collaborateurs de se concentrer sur des activités à plus forte valeur ajoutée, et aux clients de bénéficier de délais de traitement réduits et d’une meilleure qualité de service.

Forte d’expériences réussies, la compagnie a accéléré la robotisation de ses processus, suivant un rythme de déploiement d’un robot par mois en moyenne. Le Prix de l’Innovation RSE consacre parallèlement les engagements environnementaux et sociétaux de la compagnie, qui a ouvert un nouveau chapitre de son ambition RSE, en se transformant pour devenir «RSE by Design».

La Marocaine Vie s’engage ainsi à ne plus séparer la RSE du business pour la considérer de façon intrinsèque, à travers un plan d’action opérationnel, actionnable et suivi à fort impact, défini collégialement, et la désignation de responsables de tous les métiers pour sa mise en œuvre dans l’ensemble de ses activités et processus et à tous les échelons de la compagnie.

L’exécution de cette feuille de route s’accompagne d’une montée en compétences en matière de RSE de tous les collaborateurs de La Marocaine Vie, pour en faire des acteurs et relais majeurs de la transformation de la compagnie et de la construction d’un avenir meilleur.

Ces distinctions illustrent la reconnaissance de notre volonté d’être un acteur extrêmement innovant, qui continuera à guider notre stratégie dans les prochaines années, en s’appuyant sur un levier à la fois incontournable et différenciant, celui d’être un acteur responsable dans tous les domaines, qu’il s’agisse de notre position en tant qu’assureur, en tant qu’investisseur et en tant qu’employeur », a souligné, à cette occasion, Taoufik Lachker Hidara, Administrateur Directeur Général de La Marocaine Vie.

De son côté, Anouar Berra, directeur général adjoint de La Marocaine Vie, en charge des Opérations et de la Transformation a indiqué que « nous sommes fiers d’avoir reçu le Prix du Jury pour notre dynamique de robotisation, qui consacre les efforts remarquables investis par les équipes de La Marocaine Vie et notre capacité à développer rapidement des solutions toujours plus innovantes réinventant l’expérience collaborateur et client, en réponse à leurs attentes évolutives dans un contexte en profonde mutation ».