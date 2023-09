Des pages d’internautes se mobilisent pour appuyer le vote en faveur de Bounou pour le trophée de meilleur buteur de la FIFA 2023.

Pour la deuxième année consécutive, le gardien de but des Lions de l’Atlas, Yassine Bounou est nommé au prix du meilleur gardien de but, The Best FIFA Football Awards 2023.

Yassine Bounou fera face à Thibaut Courtois, Ederson, André Onana et Marc-André ter Stegen. Les gardiens de but qui sont en lice pour les prochains Best FIFA Football Awards ont été sélectionnés sur la base de leurs performances entre le 19 décembre 2022 et le 20 août 2023.

Vainqueur de la Ligue Europa de l’UEFA 2022/23, Yassine Bounou est l’auteur d’un arrêt décisif lors de la séance de tirs au but de la finale de cette même compétition. Il est nommé également dans l’équipe-type de la saison 2022/23 de Ligue Europa de l’UEFA.

Sur les réseaux sociaux, de nombreuses pages de fans appellent à voter pour le Lion de l’Atlas. Vous pouvez le faire en cliquant ici.

🗳️ Yassine Bounou a besoin de votre soutien pour remporter le prix The Best de cette année ! 25% des votes sont réservés au public, nous devons y contribuer ! A vos votes ! 🔗 https://t.co/FAw0hLTpOy pic.twitter.com/la5CGI1OXH — AlmarssadPro 💙 (@ProsMarocains) September 18, 2023

🚨Votez Bono 🇲🇦 pour qu'il remporte le prix THE BEST du meilleur gardien de but au monde ! Les votes des fans sont comptabilisés à 25% !https://t.co/KeCaW2GfoG pic.twitter.com/WUOjK80m3F — KoraMaroc (@AtKoraMaroc) September 18, 2023

Yassine Bono has been nominated for the FIFA THE BEST award. We should all vote for him because he deserves to win ❤️🇲🇦

Link to vote 🙌 : https://t.co/L0hY2wGSaC pic.twitter.com/iouVP6a7qx — 532off (@532off) September 15, 2023