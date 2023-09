Pour la deuxième année consécutive, le gardien du repaire des Lions de l’Atlas, Yassine Bounou est nommé au prix du meilleur gardien de but, The Best FIFA Football Awards 2023.

Yassine Bounou fera face à Thibaut Courtois, Ederson, Andre Onana et Marc-Andre ter Stegen. les gardiens de but qui sont en lice pour les prochains Best FIFA Football Awards ont été sélectionnés sur la base de leurs performances entre le 19 décembre 2022 et le 20 août 2023.

#TheBest FIFA Men’s Goalkeeper Nominees! 🏆🧤 🇲🇦 Yassine Bounou

🇧🇪 Thibaut Courtois

🇧🇷 Ederson

🇨🇲 Andre Onana

🇩🇪 Marc-Andre ter Stegen — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) September 14, 2023