Aziz Rochdi, Directeur commercial, et Majdouline Chafai El Alaoui, Directrice BMW, lors de la présentation du nouveau X2. Photo H24Info

C’est dans le cadre majestueux du Royal Golf de Rabat à l’occasion du Trophée Hassan II de Golf dont BMW est partenaire, qu’a été présenté en début de semaine le nouveau BMW X2. Et bonne surprise, le crossover compact s’est transformé en SUV coupé au look athlétique plutôt réussi.

Des dimensions nettement revues à la hausse et une silhouette de coupé prononcée, la nouvelle BMW X2 en met plein la vue. Des dimensions nettement revues à la hausse et une silhouette de coupé prononcée, avec pour résultat un design distinctif et très expressif qui se distingue nettement du modèle précédent qui n’a pas connu le succès escompté.

La nouvelle mouture gagne 194 mm pour atteindre 4, 54 m, la largeur augmente de 21 mm (1,84 m) et la hauteur de 64 mm (1,59 m). Les passagers arrière profiteront ainsi d’une habitabilité augmentée grâce à un empattement allongé et des voies élargies. Le volume de coffre s’étend de 560 à 1 470 litres, banquette rabattue.

Les formes évoluent nettement avec un profil du pavillon très incliné et une ligne de toit, qui suit un tracé ininterrompu jusqu’à l’arrière, créant une silhouette de coupé élancée.

La face avant est plus agressive avec des phares à LED portant la signature “Iconic” et une calandre presque hexagonale avec ses haricots en forme de flèche. À l’arrière, les passages de roue larges renforcent sa prestance tout comme le design horizontal des feux, le spoiler et le bouclier spécifiques.

Ambiance haut de gamme et très sport

L’habitacle quant à lui reprend la planche de bord du X1 avec la double tablette numérique horizontale et la console flottante séparant les deux passagers avant. L’ambiance reste haut de gamme et très sport. Le tableau de bord, qui accueille le BMW Curved Display, est accompagné dans l’habitacle par un accoudoir « flottant » avec panneau de commande intégré.

Les sièges sont proposés en version Veganza perforée pour un aspect proche du cuir. Les clients peuvent également choisir en option des sièges baquet pour rester dans l’ambiance sportive.

A noter enfin, qu’un nombre conséquent de systèmes d’aide à la conduite et une profusion de services numériques ont fait leur apparition sur cette nouvelle version.

Une version électrique pour bientôt

Le nouveau BMW X2 sera disponible en version essence et diesel et une version électriques est annoncée avant la fin de l’année.

Pour ce qui est de l’essence, le choix débute avec le X2 sDrive20i et son 3-cylindres 1,5 litre turbo à hybridation légère 48 V de 170 ch. Le 0 à 100 km/h est abattu en 8,3 s et la vitesse de pointe atteint les 213 km/h. La version essence M35i est équipée d’un quatre cylindres de 2.0 litres pour une puissance maximale de 300 ch pour un 0 à 100 réalisé en 5,4 sec et une vitesse de pointe de 250 km/h.

Le moteur diesel du X2 sDrive18d dispose du 4-cylindres de 150 ch avec des performances convenables : 0 à 100 en 8,9 s et 210 km/h. Associé à une micro hybridation, le BMW X2xDrive20d affiche des performances tout aussi proches mais reste plus économe avec une autonomie annoncée entre 438 et 478 km.

Toutes ces motorisations thermiques sont associées à une transmission à double embrayage à 7 rapports.

Côté tarifs, la sDrive 18d est proposée à partir de 489.700 DH pour la finition élégance et 576.000 DH pour la finition Pack M. Les tarifs des versions X2 M35i xDrive et de la gamme iX2 100% électrique seront annoncés ultérieurement.

Plus d’infos : SMEIA

Tel.: 05 22 40 07 00

Site web: www.bmw.ma

Email : [email protected]