Smeia, importateur BMW et Mini, a lancé hier la nouvelle Mini Countryman, qui nous arrive agrandie avec des formes de SUV, le tout avec un zeste de technologie et de connectivité dernière génération. Revue de détails.

La nouvelle Mini Countryman fait peau neuve et se réinvente en offrant encore plus d’espace intérieur, de confort et de sécurité, mais aussi d’équipements. Dotée d’une transmission intégrale, cette dernière génération adopte de nouveaux “MINI Experience Modes”, des systèmes d’aide à la conduite ou encore le nouvel assistant vocal “MINI Intelligent Personal Assistant”. Cette nouvelle Countryman sera proposée avec des motorisations essence et bientôt 100% électrique.

Plus grande aves ses 4433 mm de long, 1843 mm de large et 1656 mm de haut, la Mini Countryman prend des airs de SUV à la fois polyvalent et élégant mais aussi spacieux pour embarquer toute la famille. Grâce à l’empattement, qui a été porté à 2692 mm, le confort a encore été augmenté. La MINI Countryman Cooper, première MINI fabriquée en Allemagne, garantit le plus haut niveau possible de respect de l’environnement lors de sa production.

Parmi les changements les plus marquants, des projecteurs avant qui ne sont plus encadrés d’éléments chromés, un capot légèrement incurvé, des voies légèrement élargies et une carrosserie rehaussée. La surface vitrée périphérique est plus fine que sur le modèle précédent. Les jantes disponibles sur la gamme Maroc vont de 17 pouces à 19 pouces, avec une possibilité d’installer des jantes 20 pouces.

A l’arrière, la nouvelle MINI Countryman renforce sa stature sportive par un design affirmé, rehaussé par les feux verticaux aux LEDs nouvelle génération reprenant l’emblématique signature lumineuse Union Jack propre à la marque, mais dans un registre moderne sous forme de pixels digitalisés. Les ailes prononcées renforcent l’apparence puissante de ce nouveau modèle.

Un intérieur épuré et digitalisé

Comme dans la Mini originelle, aucun écran ne se positionne derrière le volant. L’affichage tête haute (disponible à partir de la seconde finition) offre la possibilité au conducteur de présenter les principales données de conduite dans son champ de vision, en complément de l’affichage de l’écran central circulaire OLED.

Le tableau de bord est pour la première fois constitué de surfaces textiles recyclées, faciles d’entretien et donnant un style unique à l’intérieur. Tous les éléments de design tels que les aérateurs et les poignées de porte sont alignés verticalement, ce qui confère du caractère à la voiture, même à l’intérieur. A noter au passage que le conducteur et le passager avant bénéficient d’un confort nettement amélioré.

Le toit ouvrant panoramique vitré disponible à partir de la finition Favoured rend l’intérieur particulièrement lumineux et convivial. Les sièges sport sont de série, leur version « JCW » est disponible sur la finition Favoured avec garnissage Vescin. L’arrière du véhicule offre un maximum d’espace. La position de la banquette arrière peut être réglée en longueur jusqu’à 13 centimètres pour offrir plus d’espace à l’arrière, ou un volume supplémentaire dans le coffre à bagages qui passe de 460 litres à 1 450 litres, sièges rabattus.

Une ambiance différente pour chaque mode de conduite

L’écran central circulaire OLED de 24 cm de diamètre, regroupe de nombreuses fonctionnalités qui peuvent être utilisées intuitivement à l’aide du toucher ou de la commande vocale. La logique d’utilisation de ce nouvel écran fait écho aux smartphones, avec une présentation graphique moderne et se concentrant sur l’essentiel

Plusieurs modes de conduites sont proposés, avec pour chacun son code couleur et son ambiance intérieure avec des combinaisons de couleurs et de motifs spécifiques.

Proposée dans un premier temps avec une motorisation essence Cooper de 170 ch., la Mini Countryman combine efficience et puissance avec une conduite agréable et sport. A partir de 363.000 DH.

La motorisation Cooper S ALL4 de 218 ch est proposée à partir de 430.000 DH.

Les lancements des versions John Cooper Works et de la motorisation électrique seront annoncés dans le courant de l’année.