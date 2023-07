C’est à bord d’une jolie Volkswagen Golf 8 que nous avons joué les touristes à la découverte des joyaux de la capitale. De la Tour Hassan à la Marina de Salé en passant par le Grand théâtre… notre virée R’batie s’est transformée en balade de santé, au volant de ce modèle fun et branché.

Première impression: notre Golf ne passe pas inaperçue, il est vrai que sa couleur jaune attire le regard, mais ce modèle indémodable fait toujours son petit effet sur tout le monde : les jeunes et les moins jeunes, les femmes et les hommes… Une attirance qui ne s’est jamais démentie.

Depuis sa première apparition en 1974, la Golf a su se réinventer au fil du temps et marquer nombre de générations avec pour résultat, quelques 38 millions d’exemplaires écoulés. Un succès fou qui a eu pour effet de l’ériger en icône. A tel point, que son nom vient en premier à l’esprit quand on évoque la marque Volkswagen.

Digne héritière de ses aînées, la Golf 8 s’impose encore aujourd’hui comme le modèle le plus innovant de la catégorie compacte, à travers le monde, mais aussi chez nous.

“On ne change pas une équipe qui gagne !” L’adage semble avoir été retenu par le constructeur allemand puisque cette dernière Golf conserve pratiquement le même design, comparé à ses prédécesseurs. On retrouve la ligne agressive des Golfs 6 et 7, avec le toit légèrement rabaissé et le capot qui plonge sur une ligne de phares LED.

Des proportions parfaites, des lignes élégantes, un design extérieur rehaussé par un éclairage LED de bon goût. On ne résiste pas longtemps à cette séductrice née.

Pilotage

Mais retour au poste de pilotage. Une petite pression sur le bouton Start, une caresse sur la mini commande de boîte DSG, et voilà notre Golf partie… pour nous surprendre agréablement.

Dès le démarrage, les 150 ch de ce 2.0 turbo diesel se font sentir. Assisté de la boite à double embrayage DSG à 7 vitesses, le TDI offre un joli couple (360 Nm), et permet au passage de belles reprises. Très douce, la boite fait presque oublier le passage des rapports. En mode sport, ceux-ci deviennent plus dynamiques, mais toujours aussi souples.

La boîte à double embrayage est réactive quand on la sollicite, et toujours très rapide en mode Manuel via les petites palettes derrière le volant.

La tenue de route est irréprochable, grâce notamment au châssis et aux amortisseurs pilotés avec un antidérapant électronique. La voiture est très agréable à conduire et se fond avec souplesse dans le trafic.

Le confort avant tout

Silencieuse et peu gourmande, cette Golf est aussi très confortable : le confort de conduite et le confort d’assise sont au rendez-vous. On apprécie les sièges confortables, l’assise réglable électriquement, et l’espace pour les jambes quand on est à l’arrière. Le coffre de 381 litres passe à 1 237 litres une fois le dossier de la banquette rabattue. Un coffre volumineux et polyvalent pour accueillir plus d’affaires pour partir en vacances.

L’intérieur est sobre et l’électronique omniprésente. On aime le tableau de bord tactile et intuitif avec son instrumentation numérique de 10,25 pouces et son écran central de 10 pouces aux jolies animations.

Côté consommation, le diesel joue dans la sobriété avec toujours les mêmes performances. De quoi envisager des voyages entre amis ou en famille sans se ruiner. Performante, économique, elle est très agréable à conduire, que ce soit au quotidien ou pour des trajets plus longs.

