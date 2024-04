Polyvalents, économiques, confortables, technologiques, pratiques (surtout pour stationner)… les qualificatifs ne manquent pas pour justifier le joli succès des petits SUV dont les ventes ont décollé cette année. Mais entre Diesel, essence, hybride ou électrique, difficile de s’y retrouver. Pour y voir plus clair, voici notre sélection des meilleurs modèles disponibles sur le marché.

Volkswagen T-Roc

Lancé en 2021, le Volkswagen T-Roc s’est vite imposé comme un best-seller de la marque dans le royaume. Ce SUV urbain a su séduire avec son look à la fois musclé et rassurant tout en jouant la carte premium.

Avec ses lignes dynamiques très tendance, le T-Roc se donne des airs de coupé à travers une ligne de pavillon fuyante et rajoute plusieurs détails pour en mettre plein les yeux : nouvelle signature lumineuse, passages de roues bien marqués, large calandre horizontale embrassant les optiques à LED, flancs creusés, garde au sol surélevée…

Malgré son format compact (long de 4,234 m, large de 1,819 m et haut de 1,543 m), le petit SUV peut accueillir cinq personnes et leurs bagages qui trouveront place dans un coffre de 445 litres, l’un des meilleurs de la catégorie.

À l’intérieur, le même esprit enjoué, des finitions soignées et une ambiance feutrée. Les matériaux sont de qualité (sellerie en velours), la planche de bord ergonomique et le tableau de bord digitalisé…

Concernant les équipements, le T-Roc reste parmi les mieux lotis de sa catégorie avec en série, le cockpit digital de 8’’, la boîte automatique avec frein électrique ou encore l’App-Connect qui permet l’affichage des applications depuis son smartphone directement sur l’écran. Embarquant un 2.0 litres TDI de 143 chevaux, il abat le 0 à 100 km en 5,3 secondes. Aussi à l’aise en ville que sur autoroute, et bien servi par la boîte automatique à 6 vitesses DSG6, il ne demande qu’à avaler les kilomètres.

Disponible en trois finitions, Design, Sport et X’trême, àpartir de 345 000 DH.

66, bd Moulay Slimane, Casablanca.

Tél. : 05 20 00 62 02.

KIA Sonet

Lancé en juin 2022, le Kia Sonet vient combler le segment des SUV compacts de la marque en s’intercalant entre le Seltos et le Niro. Avec ses lignes dynamiques, le Sonet est le plus haut des SUV Kia avec une garde au sol de 21 cm. à la fois citadin et polyvalent, le véhicule est compact avec 4,1 m de long et 1,80 m de large. Haut de 1,6 m, il offre un bel espace à ses passagers ainsi qu’un coffre généreux de 392 litres.

Souligné par une calandre iconique “tiger nose” et des feux à LED boomerang horizontaux, son look imposant et très athlétique ne laisse pas indifférent. À l’intérieur, un habitacle spacieux et confortable, un tableau de bord ergonomique offrant un réel confort visuel lors de la conduite.

Les matériaux sont sobres et la technologie embarquée fonctionnelle et polyvalente. Le système d’infodivertissement est au cœur du tableau de bord et reste facile d’utilisation.

Le Sonet dispose, dès la première finition, d’un compteur de vitesse numérique TFT, d’un large écran tactile 8 pouces intuitif compatible avec les systèmes Android Auto et Apple Carplay ainsi que d’une caméra de recul avec lignes de guidage dynamiques.

Le Sonet est proposé en motorisation essence 1.5 L MPi Smartstream de 115 chevaux, en deux transmissions : une boîte manuelle à 6 vitesses ou une boîte automatique IVT (Intelligent Variable Transmission) à 8 rapports.

Disponible en 3 finitions : Motion, Active et Exécutive à partir de 209 000 DH.

190, boulevard Moulay Ismaïl, Casablanca.

Tél. : 08 02 04 04 04.

Hyundai Kona Nouvelle Génération Hybride

Le segment des SUV compacts accueille un nouvel acteur de poids avec l’arrivée du Hyundai Kona Nouvelle Génération Hybride au Maroc, un modèle hybride qui se distingue par son efficacité énergétique et son design avant-gardiste, comme on a pu le découvrir lors d’un test drive.

L’intérieur offre une expérience centrée sur le conducteur. L’habitacle est dominé par une planche de bord horizontale flottante et un double affichage panoramique de 12,3 pouces, affirmant le caractère résolument high-tech de ce SUV compact.

Sous le capot, un moteur 1.6 GDi de type Atkinson développant 141 ch, associé à une transmission à double embrayage (DCT) à 6 rapports. Cette combinaison assure une consommation mixte de seulement 4,8 l/100 km selon la norme WLTP, plaçant le Kona parmi les véhicules les plus économiques de sa catégorie.

Doté des dernières avancées technologiques (système multimédia de 12,3 pouces, système audio Bose Premium…) et de sécurité avec le pack de sécurité Hyundai SmartSense, intégrant divers systèmes d’assistance avancés, le modèle offre un grand confort et une protection optimale pour tous les passagers

Avec son mélange réussi d’efficacité énergétique, de design attrayant et de technologies avancées, le Hyundai Kona Nouvelle Génération Hybride risque de bousculer le segment des SUV compacts hybrides.

Garanti de 5 ans ou 100.000km et 8 ans et 160.000km sur la batterie, le Kona Hybride est proposé en 4 versions: Premium, Luxe, Ultimate et N-line.

À partir de 319.000 DH.

Bd de l’Océan Atlantique, Casablanca.

Tél.: 05 22 79 76 76.

Hyundai Bayon

Le constructeur coréen double la mise sur le segment des petits SUV avec ce modèle inédit lancé en juin dernier au Maroc. Reprenant la plateforme et les traits acérés de la citadine i20, son gabarit est seulement 2 cm plus court que son aîné, le Kona. Ce modèle s’offre de belles prestations avec une technologie poussée pour son moteur essence de 100 ch : micro-hybridation, mode roue libre et boîte DCT-7. Agréable à vivre, le Bayon est plus à l’aise en milieu urbain que dans les grands espaces et offre un grand confort intérieur grâce à un espace spacieux que vient renforcer un toit ouvrant.

Le style est futuriste et branché. Sa large calandre s’harmonise parfaitement avec une bande d’admissions d’air très élégante en plus des feux à LED adoptés sur le dessus pour un look unique. Avec sa forme trapézoïdale et son motif rectangulaire, l’imposante calandre accentue l’impression de largeur et de sportivité. Ce SUV compact aux dimensions contenues (4,18 m de long, 1,78 m de large 1,50 m de haut), offre assez d’espace et de confort à ses passagers. Ces derniers peuvent bénéficier de la technologie d’éclairage d’ambiance LED intégrée aux zones des pieds avant, aux seuils de portes et aux poignées de porte avant. Le coffre quant à lui dispose de 411 litres, un volume très correct pour sa catégorie.

Plusieurs fonctionnalités de conduite semi-autonome distinguent le Bayon de ses concurrents comme l’assistance au suivi de voie (LFA) qui permet de garder le véhicule centré dans sa voie ou l’assistance au freinage d’urgence (FCA). Sous le capot, un trois-cylindres turbo 1,0 litre T-GDI délivrant 100 chevaux, accompagné d’une micro-hybridation de 48 V, et associé à une transmission à double embrayage à 7 vitesses (7DCT).

Le Bayon offre une excellente efficacité énergétique et des émissions de CO 2 très compétitives.

À partir de 264 900 DH.

Bd de l’Océan Atlantique, Casablanca.

Tél.: 05 22 79 76 76.

Seat Arona

Introduit sur le marché marocain en 2021, le SUV citadin de Seat a su rapidement faire sa place sur ce segment très disputé des SUV urbains. La recette ? Un style affirmé, un équipement à la hauteur et des tarifs bien placés. Bien plus qu’une Ibiza surélevée, l’Arona se démarque avec des formes géométriques prononcées et des traits tendus rehaussés par une calandre trapézoïdale et des phares triangulaires. à noter que l’Arona dispose de possibilité de personnalisation avec des teintes extérieures bicolores dont les nuances sont limitées à du noir ou du gris pour le toit.

Pour le côté SUV, on retrouve des jantes alu’ (de 16 à 18 pouces selon la finition), mais aussi des rails de toit, des protections en plastique noir et une garde au sol de 19 cm. Très compact (4,15 m de long, 1,78 m de large et 1,55 m de hauteur), le SUV ibérique n’en reste pas moins accueillant avec un habitacle généreux et un coffre de 400 litres.

L’intérieur est calqué sur celui de l’Ibiza avec la même planche de bord horizontale et l’écran tactile de 9,2 pouces. Le digital cockpit de 10,25 pouces prend place sur la finition la plus haut de gamme. Sont également proposés, le freinage automatique d’urgence Front Assist (de série) et le régulateur de vitesse adaptatif (sur finition haute). Côté moteur, l’Arona hérite du moteur essence de la Polo, un trois-cylindres 1.0 TSI de 115 ch couplé à une boite automatique à double embrayage DSG à 7 rapports.

Dès le 1er niveau, l’Arona reçoit un équipement complet : 6 airbags, capteur de pression des pneus, aide au démarrage en pente, régulateur de vitesse, climatisation, radar de recul, jantes alu’ de 16’’. Trois finitions sont proposées : Style, Urban et FR.

À partir de 224 900 DH

1, rue Ibrahim Gdali, Casablanca.

Tél. : 05 20 00 62 04.