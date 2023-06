Hyundai Maroc a révélé le tout nouveau Bayon Hybrid lors d’une conférence de presse tenue à Casablanca le 6 juin. Reposant sur un style futuriste, branché et unique, ce modèle promet de redéfinir les exigences dans son segment.

Avec son design dynamique et élégant, le Bayon offre le parfait équilibre entre la conduite sur la route et le confort intérieur. La voiture allie le plaisir de conduire en ville avec la commodité d’un espace intérieur spacieux. Technologie, connectivité et sécurité sont également réunies.

Avec ses lignes affirmées et ses feux en forme de boomerang, le Bayon est l’interprétation dynamique de l’identité stylistique «SensusousSportiness» – une harmonie entre les proportions, l’architecture, le style et la technologie.

Doté d’un design sportif et branché grâce à la largeur de sa calandre, qui s’harmonise parfaitement avec une bande d’admission d’air très élégante en plus des étroits feux à LED adoptés sur le dessus pour obtenir un look unique. Avec sa forme trapézoïdale et son motif rectangulaire, l’imposante calandre accentue l’impression de largeur et de sportivité.

Le tout nouveau Bayon dispose également d’un toit ouvrant rendant l’intérieur encore plus spacieux.

Lire aussi: Hyundai Maroc bat un nouveau record de ventes en 2022

L’intérieur de ce nouveau modèle est spacieux et bien éclairé. L’accent est mis sur le confort maximal des passagers avant et arrière et sur l’augmentation de l’espace de chargement.

Un certain nombre de fonctionnalités de conduite semi-autonome distinguent le Bayon de ses concurrents.

L’assistance au suivi de voie (LFA) travaille pour garder le véhicule centré dans sa voie. L’assistance au freinage d’urgence (FCA) émet d’abord une alarme, puis, si nécessaire, applique les freins pour éviter une collision. Cette fonctionnalité inclut la détection des voitures, des piétons et des cyclistes, qui peut appliquer les freins pour éviter une collision avec une voiture qui arrive en sens inverse lors d’un virage à gauche à une intersection.

Le Bayon offre une excellente efficacité énergétique et des émissions de CO2 très compétitives. Le moteur 1.0 litre T-GDi avec technologie 48V et 100 ch est associé à une transmission à double embrayage à 7 vitesses (7DCT). Il est livré avec trois modes de conduite pour optimiser la réponse du moteur et les performances de direction en fonction des conditions de conduite.