Polyvalents, économiques, confortables, technologiques, pratiques (surtout pour stationner)… les qualificatifs ne manquent pas pour justifier le joli succès des petits SUV dont les ventes ont décollé cette année. Mais entre Diesel, essence, hybride ou électrique, difficile de s’y retrouver. Pour y voir plus clair, voici notre sélection des meilleurs modèles disponibles sur le marché.

Volvo EX30

Dix ans après l’arrêt de la petite berline à trois portes C30, Volvo propose un modèle compact dans sa gamme avec ce nouvel EX30 que l’on a pu découvrir en avant-première. Il est d’ailleurs possible de le tester au Maroc avant son arrivée prochaine dans les concessions Volvo .

Des proportions contenues -4,23 m de long et 2 m de large pour une hauteur de 1,55 m -, des lignes sobres et fluides pour un look minimaliste mais distingué, simple et efficace. Le dernier SUV de Volvo, 100 % électrique, en met plein la vue avec son design dynamique et ses dimensions compactes, s’adresse à un public plutôt jeune. Car l’ambiance ici est au tout digital.

A l’intérieur, la grande originalité sur ce modèle reste en effet l’absence de tableau de bord, remplacé ici par un grand écran central de 12,3 pouces, façon Tesla. Regroupant toute l’électronique, cet écran vertical centralise l’ensemble des fonctions du véhicule (navigation, musique, téléphone, climatisation…).

L’ambiance reste épurée, voire dépouillée, mais accueillante et très zen. Les matériaux se veulent plus écologiques : globalement, l’EX30 est constitué de 25% d’aluminium, 17% d’acier et 17% de plastique.

Côté moteur, l’EX30 est disponible en deux niveaux de puissance (272 et 428 ch) avec trois versions de batteries. La première, l’EX 30 Single Motor développe 272 chevaux et pour une autonomie estimée à 344 km. La Single Extended Range et ses 272 chevaux propose une autonomie de 476 km.

La dernière, l’EX30 Twin Motor Performance et ses deux moteurs, offre une puissance combinée de 428 chevaux. Son autonomie est estimée à 480 kilomètres pour une puissance impressionnante avec un 0 à 100 km/h en seulement 3,6 secondes ! C’est même la Volvo la plus rapide en accélération.

Scandinavian Auto Maroc, boulevard Rahal El Meskini, Casablanca.

Tél. : 05 22 40 68 60.

Volvo XC40

C’est le SUV urbain-chic de Volvo qui avec quelques années à son actif, reste toujours dans l’air du temps, surtout depuis qu’il s’est mis au vert. Le XC40 abandonne en effet son bloc essence T3 de 163 ch au profit d’une motorisation micro-hybride aussi puissante, mais plus sobre, baptisée B3.

Autre changement : son restylage avec un design audacieux. La face avant, plus contemporaine, adopte une calandre de forme rectangulaire et non plus trapézoïdale, les feux avant Full LED Pixel sont plus effilés.

À bord, on retrouve toujours la même présentation soignée, le style épuré, l’ambiance accueillante, et les sièges confortables. À l’arrivée, une belle sensation d’espace pour tous les passagers qui bénéficient d’un coffre généreux de 452 litres et d’une multitude de rangements très astucieux un peu partout dans l’habitacle.

L’intérieur reste très haut de gamme et propose des solutions d’info-divertissement avec un large écran tactile central et des connectivités intuitives. Au démarrage, le 4 cylindres micro-hybride est très discret, et devient très réactif pour peu qu’on le sollicite. La direction est parfaite, tout comme la boîte DCT7 de série à la douceur exceptionnelle. Le moteur de 163 ch reste vigoureux et son couple de 265 Nm disponible très bas (1 500 tr/min). Le 0 à 100 km/h est exécuté en seulement 8,4 secondes.

Au-delà de ses performances, le XC40 s’avère agréable à conduire, faisant preuve d’un équilibre parfait et d’un bon compromis entre confort et agilité. Le XC 40 est disponible en plusieurs finitions : Core, Plus Dark et Plus Bright, ainsi qu’en différentes motorisations : B3 Mild Hybrid et T5 Plug-In Hybrid.

Tarif promotionnel à partir de 350 000 DH jusqu’au 31 décembre.

Scandinavian Auto Maroc, boulevard Rahal El Meskini, Casablanca.

Tél. : 05 22 40 68 60.

Mini Countryman

Tout juste débarquée au Maroc, la nouvelle Mini Countryman se découvre avec des proportions plus imposantes pour nous offrir plus d’espace intérieur, de confort et de sécurité, mais aussi d’équipements. Proposée avec des motorisations essence et bientôt 100% électrique, elle embarque une transmission intégrale et de nombreux systèmes d’aide à la conduite.

Plus grande avec ses 4433 mm de long, 1843 mm de large et 1656 mm de haut, la Mini Countryman prend des airs de SUV à la fois polyvalent et élégant suffisamment accueillant pour embarquer toute la famille.

Parmi les changements les plus marquants, des projecteurs avant qui ne sont plus encadrés d’éléments chromés, un capot légèrement incurvé, des voies légèrement élargies et une carrosserie rehaussée. Les jantes disponibles sur la gamme Maroc vont de 17 pouces à 19 pouces, avec une possibilité d’installer des jantes 20 pouces.

Comme dans la Mini originelle, aucun écran ne se positionne derrière le volant. L’affichage tête haute (seconde finition) offre la possibilité au conducteur de présenter les principales données de conduite dans son champ de vision, en complément de l’affichage de l’écran central circulaire OLED.

L’écran central circulaire OLED de 24 cm de diamètre, regroupe de nombreuses fonctionnalités qui peuvent être utilisées intuitivement à l’aide du toucher ou de la commande vocale. Le coffre à bagages passe de 460 litres à 1 450 litres, sièges rabattus. Plusieurs modes de conduites sont proposés, avec pour chacun son code couleur et son ambiance intérieure.

La Mini Countryman, motorisation essence Cooper de 170 ch, à partir de 363.000 DH.

La motorisation Cooper S ALL4 de 218 ch est proposée à partir de 430.000 DH.

Smeia, route côtière de Mohammedia, Casablanca.

Tél. : 05 22 40 07 00

Audi Q2

Look d’enfer, confort de haut niveau, bel espace à bord, volume de coffre parmi les meilleurs de la catégorie et, surtout, bel agrément de conduite, le Q2 coche toutes les bonnes cases. Avec son allure sportive et citadine, le SUV urbain d’Audi a su séduire une jeune clientèle en quête de SUV stylé et performant. Compact, il affiche 4,21 m de long, 1,79 m de large et 1,54 m de hauteur, pour un volume du coffre de 405 litres.

Côté design, ses lignes sont très sportives avec des flancs sculptés, une garde au sol surélevée renforçant l’esprit SUV, ainsi qu’une ligne de toit plongeante pour un look de coupé. À souligner à l’avant, un pare-chocs intégralement redessiné, une calandre Singleframe offrant des entrées d’air élargies et des projecteurs à LED de série.

À bord, on retrouve, des matériaux de haute facture et des assemblages irréprochables. Dès l’entrée de gamme, le Q2 est équipé de Virtual Cockpit d’un combiné de 12,3 pouces et d’un écran de 8,3 pouces, sans oublier le système MMI, connu pour offrir l’un des systèmes d’information et de divertissement les plus pointus. Sour le capot, un diesel TDI de 2.2 l de 150 chevaux associé à une boite automatique S-Tronic à 7 rapports à double embrayage.

À partir de 387 000 DH

Audi, boulevard Moulay Slimane, Casablanca.

Tél. : 05 20 00 62 00.

Geely GX3pro

Avec ce nouveau modèle, la marque chinoise s’attaque au segment B dont les Marocains sont très friands, vu le succès des Dacia Sandero, Renault Clio, Hunday i20 ou encore Peugeot 208. Et les atouts de ce nouveau GX3pro ne manquent pas, à commencer par son joli look, un mélange réussi de citadine et de SUV aux proportions équilibrées dégageant une certaine robustesse. Ajoutez à cela une garde au sol de 18 cm, des jantes de 16 pouces, un coffre de 400 l, des technologies à la page, un écran tactile multimédia de 8 pouces, un toit ouvrant… Ce petit SUV a tout pour plaire.

Sous le capot, un moteur essence de 103 chevaux proposant une conduite à la fois dynamique et économique en carburant, avec en prime, une boîte automatique pour une touche de confort (selon les versions). A l’intérieur, l’ambiance reste agréable : sièges en éco-cuir de qualité et toit ouvrant pour un environnement de conduite relaxant et plaisant.

Avec son gabarit contenu, le GX3pro reste idéal pour rouler en ville, mais aussi pour s’aventurer hors des sentiers battus. Mais la grande force de ce modèle réside dans ses tarifs qui débutent à 159 900 DH (prix de lancement) avec cerise sur le gâteau, une garantie de 6 ans ou 200.000 km. La concurrence a vraiment du souci à se faire…

À partir de 159.900 DH

Angle BD. Moulay Ismaïl et boulevard Batli Mohamed El Mekki, Ain Sebaâ.

Tél.: 3757

Jeep Renegade e-Hybrid

Le Renegade c’est avant tout un design inimitable avec ses formes carrées et musclées, associées à des lignes acérées qui lui donnent un air robuste et rassurant. Pour le reste, on retrouve la signature Jeep avec la calandre à sept fentes, les projecteurs à LED ronds ou encore les passages de roues trapézoïdaux. Le marquage discret de la lettre “E” à l’arrière vient rappeler que ce modèle emblématique adopte désormais la technologie e-Hybrid à basse tension.

En ville, sa direction souple et sa taille compacte lui permettent de se faufiler sans souci dans le trafic. Sur autoroute, le véhicule est tout aussi agréable, aidé par un moteur efficace qui permet de monter rapidement dans les tours et des amortisseurs souples, pour plus de confort. Avec sa garde au sol de 174 cm, le Renegade trouve aussi toutes ses aises sur piste.

Le moteur essence de 1,5 litre turbo de 130 ch et 240 Nm couplé à une transmission automatique à double embrayage et 7 rapports reste un bon compromis. À cette boîte est intégré un moteur électrique 48 volts, tandis que le moteur à essence est complété d’un autre petit moteur électrique de type BSG (Belt Start Generator), pour l’aide au démarrage.

Selon les versions, le confort est porté à un niveau supérieur avec des sièges avant électriques à 8 réglages ou un volant chauffant. Bien agencé, le tableau de bord permet d’accéder à toutes les fonctionnalités à travers un écran TFT couleur de 7’’ qui permet entre autres de visualiser en temps réel l’état de la batterie et du moteur (essence et/ou électrique), les flux de puissance et de charge, ainsi que tous les paramètres liés aux aides à la conduite.

Un bon compromis pour circuler en ville ou s’évader hors des sentiers battus.

À partir de 290 0000 DH

Km 6 Ville verte, Bouskoura, Casablanca.

Tél. : 06 67 77 66 54.