Le succès des clubs marocains en compétitions africaines, la victoire de l’AS FAR face au Difâa El Jadida, le sacre de Liverpool ou encore la large victoire du Barça face à l’Athletic Bilbao…, revivez les moments forts du week-end sportif en images:

FOOT. Ligue des champions: le Raja bat à domicile Horoya Conakry

Le Raja Casablanca s’est imposé à domicile face au Horoya Conakry sur le score de 1 but à 0 vendredi soir au Complexe sportif Mohammed V de Casablanca, pour le compte de la 3è journée (groupe B) de la Ligue des Champions d’Afrique de football.

L’unique réalisation de la rencontre a été signée Mouchine Mitouali à la 67 e minute.

A la faveur de cette victoire, le Raja Casablanca, qui dispute sa première rencontre devant son public depuis deux ans, occupe la première place du groupe B avec 9 points, suivi des sud-africains d’Amazulu (6 pts), de l’ES Sétif d’Algérie (3 pts), tandis que le Horoya Conakry est dernier.

Pour le compte du même groupe, la formation sud-africaine d’Amazulu s’est imposée plutôt dans la journée face à l’ES Sétif d’Algérie sur le score de 1 but à 0.

… et le WAC se ressaisit et l’emporte face au Zamalek

Après son échec face à l’équipe Petro Luanda (2-1) lors du précédent tour, le Wydad Casablanca s’est imposé cette fois à domicile face à l’équipe égyptienne du Zamalek (3-1) samedi soir au Complexe sportif Mohammed V de Casablanca, pour le compte de la 3e journée (groupe D) de la Ligue des Champions d’Afrique de football, augmentant ainsi ses chances pour atteindre les quarts de finale de cette compétition.

Les égyptiens du Zamalek ont surpris les hommes de Walid Regragui par un but dès la 3e minute par le biais de Ahmed Sayed Zizou. Ce but a poussé les Wydadis de sortir de leur réserve pour mener des attaques plus audacieuses qui ont donné leur fruit à la 27 e minute grâce à une réalisation de Zouhair El Moutaraji.

Le Wydad Casablanca ne s’est pas contenté de l’égalisation mais a cherché à creuser l’écart, chose faite à la 37 e minute grâce au but de Amine Farhane. Yahya Jabrane a douché les espoirs du Zamalek de revenir au score avec une 3 e réalisation à deux minutes de la fin du temps réglementaire (88e). A la faveur de cette victoire, le Wydad Casablanca occupe la 2 e place avec 6 points devant son adversaire du jour, le Zamalek (2 pts), et le Sagrada Esperança (1 pt). Pour le compte du même groupe, Petro Luanda, premier avec 7 points, a battu plutôt le Sagrada Esperança sur le score de 1 but à 0.

Coupe de la CAF: Berkane s’impose face au Simba Tanzanie

La Renaissance de Berkane (RSB) s’est imposée face à Simba Tanzanie sur le score de 2 buts à 0 dimanche au stade municipal de Berkane, en match de la 3e journée (groupe D) de la Coupe de la Confédération africaine de football (CAF). Adama Ba a ouvert la marque pour les Berkanis à la 32 e , avant que son coéquipiers Charki El Bahri ne creuse l’écart à la 41 e minute.

Après cette victoire, la RSB occupe la 1 ère place du groupe avec 6 points, suivie de la Gendarmerie Nationale du Niger (4 pts), Simba Tanzanie (4 pts), tandis que l’ASEC Mimosas est dernier avec 3 unités. Pour le compte du même groupe, la Gendarmerie Nationale du Niger a battu plutôt dans la journée les Ivoiriens de l’ASEC Mimosas sur le score de 2 buts à 0.

Botola Pro: l’AS FAR bat le Difaâ d’El Jadida (3-1)

L’Association Sportive des FAR a battu le Difaâ d’El Jadida par 3 buts à 1, dimanche au complexe sportif Prince Moulay Abdellah de Rabat, pour le compte de la 19e journée de la Botola Pro D1 « Inwi ». En tête en fin de première mi-temps (2-1), les Militaires en ont rajouté pendant la deuxième partie, et ont achevé la rencontre sur le score de 3-1. Lors de la dernière saison, les Chevaliers de Doukkala s’étaient imposés face à l’AS FAR à l’occasion de la 26e journée (1-0), alors les Militaires l’avaient emporté contre El Jadida à l’occasion de la 11e journée (1-0).

Les locaux ont débloqué le compteur à la 12e minute avec une réalisation d’Ismail Khafi. Ils ont par la suite augmenté leur avance avec un penalty inscrit par Reda Selim à la 32e minute. Les chevaliers de Doukkala ont réduit l’écart à la 45e+2 minute avec un but de Zakaria Hadraf. Les Militaires ont augmenté leur avance à la 50e minute avec deuxième but d’Ismail Khafi. Suite à ce match, l’AS FAR et El Jadida occupent respectivement les cinquième et sixième places, avec 28 points chacun et un goal-average favorable pour les FAR.

Liverpool remporte une finale de League Cup

Liverpool a décroché le titre de la coupe de la ligue anglaise (0-0, 11-10 t.à.b), dimanche à Wembley, à l’issue d’un match nul et vierge contre Chelsea qui a contraint les deux équipes à une séance de tirs au but ou même les gardiens ont eu l’occasion de tenter leur chance.

Durant le temps réglementaire, les deux équipes n’ont pas été en mesure de s’inquiéter mutuellement et même quand Joël Matip a ouvert la marque pour les Reds (67e), son but a été refusé après le recours à l’assistance vidéo. Les 30 minutes de temps additionnel n’ont rien changé à la donne et les deux équipes ont dû aller à la séance de tirs au but pour se départager.

Les des deux équipes semblaient être préparées pour cet exercice puisqu’après 10 tirs de chaque côté, aucun joueur n’a raté. Quand le tour des gardiens est arrivé, Kelleher, le portier des Reds, a réussi à tromper le gardien espagnol Kepa qui, lui, a raté son tir, abandonnant par la même le titre aux hommes de Jurgen Klopp.

Liga: le FC Barcelone croque l’Athletic Bilbao 4-0

Le FC Barcelona a surclassé l’Athletic Bilbao 4-0 au Camp Nou dimanche pour la 26e journée de Liga, et continue sa remontée au classement, doublant l’Atlético Madrid, vainqueur du Celta Vigo 2-0 samedi, pour se hisser dans le top 4.

Les Catalans ont ouvert la marque grâce à une reprise du droit de Pierre-Emerick Aubameyang après une tête de Gerard Piqué qui a heurté la barre transversale (37e), ont doublé la mise en deuxième période grâce à une puissante frappe du gauche d’Ousmane Dembélé dans un angle fermé (73e), et ont scellé leur victoire grâce à deux buts des Néerlandais Luuk de Jong et Memphis Depay en fin de match (90e, 90e+4).

Calcio: Naples premier après sa victoire face à la Lazio 2-1

Naples s’empare de la première place du championnat d’Italie, à égalité de points avec l’AC Milan, après s’être imposé 2 buts à 1 au stade Olympique de Rome contre la Lazio dimanche. Naples et l’AC Milan seront d’ailleurs opposés dimanche prochain au stade Diego-Maradona dans le match au sommet de la 28e journée.

Le capitaine napolitain Lorenzo Insigne a ouvert la marque à la 62e minute, son septième but de la saison en Serie A, d’une frappe au ras du poteau depuis l’extérieur de la surface.

Puis la Lazio a égalisé par l’Espagnol Pedro d’une reprise limpide du pied gauche que David Ospina n’a pu qu’effleurer (88e), mais un autre espagnol, de Naples celui-là, Fabian Ruiz, a marqué le but de la victoire au bout du temps additionnel, d’une frappe enroulée du gauche au ras du poteau, sur une passe d’Insigne (90+4).

L’équipe de Luciano Spalletti, assommée par Barcelone en Ligue Europa jeudi dernier (défaite 4-2), a donc superbement réagi et profite des faux pas de l’AC Milan, accroché à domicile par l’Udinese vendredi (1-1), et de l’Inter qui a également fait match nul vendredi, sur le terrain du Genoa (0-0).

Naples devance Milan à la différence de buts (+30 contre +24). L’Inter suit à deux longueurs et la Juventus à sept après sa victoire 3-2 à Empoli samedi. La Lazio reste septième, à sept points de la Juventus.

Bundesliga: Dortmund cède du terrain au Bayern

Dortmund a été accroché dimanche 1-1 chez le mal classé Augsbourg et cède encore du terrain au Bayern, désormais leader de la Bundesliga avec huit points d’avance après sa victoire samedi à Francfort (1-0) dans la 24e journée.

Thorgan Hazard, le frère d’Eden, a ouvert le score pour le Borussia après un spectaculaire slalom sur la droite de la défense, et un tir croisé à ras de terre (35e).

Mais Noah Sarensen Bazee a égalisé (78e) au bout d’une action confuse dans la surface du BVB, qui évoluait de nouveau sans son buteur norvégien Erling Haaland (problème musculaire), dont le retour est repoussé de semaine en semaine.

Tennis: Rafael Nadal remporte le tournoi d’Acapulco

L’Espagnol Rafael Nadal a battu le Britannique Cameron Norrie samedi en finale du tournoi ATP d’Acapulco, 6-4, 6-4, sa 4e victoire dans la compétition mexicaine, qui lui permet de rester invaincu en 2022.

Nadal, N°5 mondial, a engrangé sur la côte pacifique son 91e titre, après avoir remporté en 2022 le tournoi de Melbourne et l’Open d’Australie, où il s’était adjugé seul le record de titres du Grand Chelem (21, soit un de plus que le Serbe Novak Djokovic et le Suisse Roger Federer).

Sa dernière défaite remonte au 5 août 2021, face au Sud-Africain Lloyd Harris au 3e tour du tournoi de Washington. Il avait ensuite déclaré forfait pour le reste de l’année en raison d’une blessure au pied gauche.

L’Espagnol de 35 ans a eu raison du Britannique de 26 ans en 1h54, le battant pour la quatrième fois en autant de confrontations. Il n’aura cédé aucun set lors de son séjour à Acapulco, comme en 2020 (il avait aussi remporté le tournoi en 2005 et 2013).

Athlétisme : Yehualaw explose le record du monde du 10 km

L’Ethiopienne Yalemzerf Yehualaw a battu le record du monde du 10 km route en courant en 29 min 14 dimanche à Castellon (Espagne).

L’athlète âgée de 22 ans, médaillée de bronze aux Mondiaux de semi-marathon en 2020, a explosé le record de la Kényane Joyciline Jepkosgei (29:43 en 2017).

En courant à une moyenne de près de 2 min 55 au kilomètre, Yehualaw a battu son record personnel de plus de deux minutes sur la distance pour poster un temps record sur 10 km.