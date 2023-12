Entre Manchester United et Sofyan Amrabat, le courant ne passe visiblement pas. Le Lions de l’Atlas pourrait quitter la Premier League dès l’été 2024.

Depuis son transfert à Manchester United, Sofyan Amrabat n’a pas réussi à fait l’unanimité auprès de la communauté du club mancunien. En effet, le joueur n’a pas trouvé sa place dans l’effectif, malgré le soutien de son coach, Erik ten Hag. Mais après le match contre Chelsea, les réseaux sociaux se sont déchaînés sur le Lions de l’Atlas.

This man, Sofyan Amrabat was playing almost alone in the Manchester United midfield. Scot Mctomney was attacking.

Amrabat managed to silence Caicedo and Enzo Fernandez, and Cole Palmer, singlehandedly.

His appreciation tweet. pic.twitter.com/10xKrdjfEC

— Author Sakwah Ongoma (@CSakwah) December 6, 2023