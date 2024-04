La désignation de l’Espagne comme pays d’honneur du 16ème Salon International de l’Agriculture au Maroc (SIAM), prévu 22 au 28 avril à Meknès, illustre une nouvelle fois la profondeur et l’ancrage des relations ancestrales qui lient les deux Royaumes.

Ce geste hautement symbolique envers l’Espagne traduit la volonté renouvelée du Maroc de consolider ces rapports multidimensionnels, notamment dans le domaine de la coopération économique et commerciale, et en particulier dans le secteur agricole.

L’agriculture occupe une place centrale dans les relations entre les deux pays voisins, constituant un pilier essentiel de leur coopération dynamique et de leur prospérité partagée. Les deux pays, unis par la proximité géographique et influencés par le même climat méditerranéen, partagent des systèmes agricoles aux caractéristiques et défis communs.

Il en va de la raréfaction des ressources hydriques, de l’impact du changement climatique sur le rendement et les cultures, de l’impératif de modernisation des systèmes agricoles, ou encore de la concurrence internationale sur les produits agricoles et agroalimentaires, et de l’accès des deux pays aux marchés internationaux.

Face à ces enjeux cruciaux pour la durabilité et la résilience des systèmes agricoles, et donc pour la souveraineté alimentaire du Maroc et de l’Espagne, le SIAM 2024, dont le thème retenu cette année est : « Climat et agriculture : pour des systèmes de production durables et résilients », s’annonce comme le cadre idoine pour faciliter les échanges entre les participants des deux rives et collaborer à l’élaboration de solutions communes.

Ainsi, le pavillon espagnol, érigé sur 544 mètres carrés, servira de point de rencontre pour favoriser les échanges commerciaux et les partenariats entre les entreprises marocaines et espagnoles, renforcer leur coopération et explorer de nouvelles opportunités de développement dans le secteur agricole.

La participation de l’Espagne devrait également battre des records cette année, avec la présence attendue de 37 entreprises espagnoles qui contribueront activement aux différents travaux du Salon axés sur l’innovation agricole, la durabilité, le changement climatique, la gestion de l’eau et les nouvelles technologies.

Un événement phare, intitulé « Smart Irrigation & Crop Innovation », réunira des experts d’Espagne et du Maroc pour partager leurs connaissances et leurs expériences dans ces domaines fondamentaux pour l’avenir de l’agriculture, notamment dans le pourtour méditerranéen.

L’édition 2024 du SIAM connaîtra la participation de près de 70 pays et de 1.500 exposants. Plus de 950.000 visiteurs sont attendus à cette grand-messe de l’agriculture marocaine et internationale qui propose un programme riche de 40 conférences et tables rondes sur des thèmes d’actualité cruciaux.

Ce salon sera également marqué par l’introduction d’un nouveau Pôle « Agri-Digital », dédié au rôle des technologies digitales au service de l’agriculture, l’extension du pôle « produits du Terroir », valorisant la diversité agricole marocaine, ainsi que l’introduction du E-ticket pour améliorer les conditions d’accès.

Placé sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, le SIAM est l’un des plus grands événements agricoles en Afrique et au Moyen-Orient qui voit défiler chaque année des leaders de l’industrie agricole, des experts et des entreprises de renommée mondiale.

À moins de 24 heures de son inauguration, ce salon s’affirme comme une plateforme incontournable de collaboration et d’échange, offrant aux acteurs du secteur agricole, notamment ceux venant d’Espagne, une opportunité unique de se réunir, de partager leurs connaissances, leurs expériences et leurs innovations.

La présente édition constituera donc un moment privilégié pour les professionnels marocains et espagnols de consolider leurs partenariats existants et d’en créer de nouveaux, dans le but de s’attaquer conjointement aux défis communs qui exigent des deux pays une coopération encore plus étroite.