Le Salon International de l’Agriculture au Maroc (SIAM) revient du 22 au 28 avril à Meknès. Voici ce qu’il faut savoir sur cette édition.

Sous le Haut Patronage du roi Mohammed VI, le SIAM 2024 se concentrera cette année sur les défis des changements climatiques, indique le communiqué. Il mettra également en lumière l’importance vitale de développer des systèmes agricoles durables et résilients, dans une conjoncture marquée par le stress hydrique et le déficit pluviométrique.

12 hectares, 70 délégations

Avec plus de 70 pays participants, dont l’Espagne en tant qu’invité d’honneur, le SIAM s’étendra sur plus de 12 hectares à Meknès. Il constituera aussi une plateforme d’échanges et de partage d’expériences entre experts et professionnels.

Les discussions porteront sur des sujets clés tels que l’adaptation aux changements climatiques, le rôle de l’innovation et des technologies agricoles, ainsi que la durabilité des systèmes agricoles.

Le SIAM mettra en valeur la diversité des produits du terroir marocain et l’artisanat local, offrant aux coopératives et aux associations une opportunité de développement économique et de promotion à l’échelle nationale et internationale.

Un catalyseur de développement économique

Au-delà de son aspect agricole, le SIAM agit comme un catalyseur de développement économique en renforçant la notoriété des établissements participants et en stimulant la présence sur le marché mondial.

Le SIAM introduit cette année le pôle «Agri-digital», mettant en avant les technologies numériques révolutionnaires dans le domaine agricole. Cet espace sera dédié aux dernières avancées numériques et aux solutions innovantes.

Le programme scientifique inclut des conférences animées par des experts nationaux et internationaux de renom. De plus, le Grand prix national de la presse agricole et rurale sera décerné lors du salon pour récompenser l’excellence journalistique dans le domaine agricole.

Le SIAM 2024 promet ainsi d’offrir une expérience riche et unique aux professionnels et au grand public, contribuant par la même occasion au développement durable du secteur agricole au Maroc.