Le Maroc et l’Espagne ont souligné, jeudi à Rabat, que leur partenariat bilatéral poursuit son élan et progresse vers de nouvelles perspectives de coopération, aussi ambitieuses que prometteuses.

Lors d’un point de presse à l’issue de leurs entretiens, le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita et son homologue espagnol, José Manuel Albares, ont affirmé que le partenariat entre les deux pays poursuit son élan et progresse vers de nouvelles perspectives de coopération, aussi ambitieuses que prometteuses, grâce à l’impulsion donnée par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, réitérant notamment la Vision Royale concernant la façade atlantique, l’essor du développement économique du Maroc et de son positionnement sur le marché africain.

Ils ont souligné que Rabat et Madrid demeurent résolus à faire de leur partenariat stratégique un atout pour avancer ensemble sur de nombreux projets novateurs et renouvelés, pour lever conjointement les multiples défis qui s’imposent, au service des aspirations des deux pays et à la faveur de la paix et de la stabilité régionales.

Les deux ministres ont précisé que ce partenariat singulier permettra au Maroc et à l’Espagne de conjuguer davantage leurs efforts, afin d’apporter une contribution constructive, dans tous les domaines, au bénéfice des deux pays et également à l’espace euro-méditerranéen et à l’Afrique, ainsi qu’au sein de l’UE et des Organisations onusiennes et internationales, à même de faire face aux multiples enjeux actuels et futurs.

MM. Bourita et Albares ont exprimé le fervent engagement des deux pays à faire perpétuer leur coopération prometteuse, en continuant de mettre en œuvre les éléments de la feuille de route, issue de la Déclaration conjointe, du 7 avril 2022, d’examiner les moyens en vue d’accélérer son exécution et d’identifier de nouvelles pistes de partenariat pour accompagner l’impulsion donnée par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, lors de la rencontre du Souverain avec le Président du Gouvernement espagnol, M. Pedro Sanchez.

A cette occasion, M. Albares a réaffirmé le fort engagement de l’Espagne à consolider davantage le partenariat stratégique avec le Maroc, se félicitant du partenariat prometteur et de l’élan des relations bilatérales, grâce à la forte impulsion donnée par le Souverain lors de cette rencontre.

La visite au Maroc de M. Albares intervient à un moment marqué par une forte volonté des deux pays visant à donner une nouvelle dynamique au partenariat existant, afin de hisser davantage les relations entre les deux Royaumes dans tous les domaines d’intérêt commun.